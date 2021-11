프롬프터 멈추자 '2분 침묵 해프닝' 尹 "초대받은 사람이 수습하나"

윤석열, 프롬프터 오작동에 '2분 침묵'

與 "프롬프터 없이는 한마디도 안 나와…참 딱하다" 맹공

윤석열 측 "돌발상황서 주최 측의 안내 기다리는 것이 상식"

[아시아경제 박현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보 측은 윤 후보가 생방송 기조연설 도중 프롬프터 작동 오류로 2분간 연설을 하지 못한 것에 대해 "돌발상황에 대한 주최 측의 진행 안내를 기다리는 것이 상식적이고 당연한 것"이라고 해명했다.

이양수 국민의힘 중앙선거대책위원회 수석대변인은 22일 입장문을 내고 "오늘 개최된 포럼에서 윤석열 후보의 국가미래비전 발표 시 주최 측의 전적인 기술적 실수로 잠시 진행이 매끄럽게 이루어지지 않았다"며 이같이 말했다.

이 수석대변인은 "윤 후보 연설 순서에 프롬프터가 작동되지 않았고, 후보는 영문을 모른 채 정상화되기를 기다렸다"며 "그런데 민주당은 이 상황을 두고 오히려 윤 후보에게 인신공격을 가하고 이를 정치적으로 악용하고 있다"고 비판했다.

이어 "생방송 진행 관련 기술적 실수로 진행이 안 된 것을 두고 행사에 초대받아 참석한 사람이 책임지고 수습했어야 한다는 주장은 억지일 뿐"이라며 "이런 일까지 왜곡하고 선거운동에 이용하는 우리 정치 현실이 안타까울 뿐"이라고 꼬집었다.

앞서 윤 후보는 이날 서울 광진구 한 호텔에서 열린 TV조선 '글로벌리더스포럼 2021' 행사에서 참석해 기조연설에 나섰지만, 프롬프터가 제대로 작동하지 않아 약 2분간 대기했다. 이후 프롬프터가 작동되자 연설을 시작한 윤 후보는 연설 내내 프롬프터를 확인하는 모습을 보였다.

이를 두고 더불어민주당은 윤 후보의 '침묵'을 겨냥해 비판을 쏟아냈다. 이날 김남국 민주당 의원은 자신의 페이스북에 '준비가 안 된 후보 윤석열'이라는 제목의 글을 올려 "준비된 대본이 없으면 단 한마디 말조차 못 하는 후보가 과연 국정 운영을 제대로 할 수 있을지 굉장히 우려스럽다"며 "이재명 민주당 후보는 10분 동안 프롬프터 없이 평소의 생각과 비전을 거침없이 밝혔다고 한다. 대본이 없으면 한마디 말도 할 수 없는 후보와는 분명 차이가 난다"고 말했다.

백혜련 민주당 최고위원은 자신의 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "프롬프터 없이는 연설도 못하는 분이 대선 후보라니"라고 밝혔고, 김상희 민주당 의원 또한 페이스북을 통해 "프롬프터 없이는 한마디도 안 나오는 윤석열 후보. 참 딱하다"고 했다.

