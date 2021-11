신정네거리역 역세권에 공동주택 1660세대 들어선다

[아시아경제 김민영 기자] 서울시 양천구 신정네거리역 주변에 임대주변 40세대를 포함해 총 1660세대의 공동주택이 들어선다.

서울시는 전날 '제11차 서울특별시 도시재정비위원회'를 개최하고 양천구 신정동 1200번지 일대 신정4구역 재정비촉진계획 변경 및 경관계획 심의안을 수정가결로 통과시켰다고 23일 밝혔다.

신정4구역은 지하철 2호선 신정네거리역 역세권에 있으며 동측은 낮고 서측은 높은 경사지형이다. 서울시는 이러한 특성을 고려한 지형순응형 공동주택 단지를 조성할 예정이다.

건축계획안은 건폐율 25.16%, 용적률 249.98%, 임대주택 40세대를 포함한 총 1660세대 규모로 건축심의를 통해 최종 확정할 계획이다. 건축물 층수는 주변 단지 스카이라인과 경사지 특성 등을 고려해 최고 23층 이하에서 다양한 층수로 계획한다. 대상지 동측 생활가로변에는 저층 연도형 상가를 배치한다.

이와 함께 신정4구역의 신정2-1구역 래미안목동과 신남중을 연결하는 공공보행통로와 통경축을 배치해 신정네거리역과 신남중학교를 오가는 주민들의 보행편의도 도모했다.

김성보 서울시 주택정책실장은 "신정 재정비촉진지구 한가운데 자리잡고 있는 신정4구역의 촉진계획이 결정됨으로써, 이미 준공된 구역 양쪽의 주거단지와 조화를 이루며 도시환경 개선은 물론, 주택공급 확대 및 지역발전에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

