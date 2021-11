[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆릭스솔루션=제3자 배정 방식의 100억원 규모 유상증자 결정

◆휴림로봇=제3차 배정 방식의 100억원 규모 유상증자 결정

◆코리아에셋투자증권=넥스트비티로부터 62억원 규모의 추심금 청구 소 제기

◆에치에프알=연구개발(R&D) 역량 강화 위해 322억 원 규모의 신규 시설 투자 결정

◆알파홀딩스=100억원 규모의 전환사채 발행 결정

◆포티스=수원지방법원으로부터 회생계획 인가

◆서린바이오=300억원 규모의 전환사채 발행 결정

◆UCI= 대표이사 김병양씨에서 김택환씨로 변경

◆지나인제약=감자 주권 변경 상장 뒤 이달 25일 거래 재개

◆컴투스=부동산 업체 트윈웍스피에프브이의 지분 49.0% 1559억원 취득 결정

◆소리바다=음원 서비스 사업부의 단순 물적분할 결정

◆골프존=종속회사 골프존아메리카에 202억 원 출자 결정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr