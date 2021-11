용인 사육농장서 반달가슴곰 5마리 탈출… "2마리 추적 중"

지난 7월에도 1마리 탈출해

[아시아경제 나예은 기자] 경기 용인시 처인구의 곰 사육농장에서 반달가슴곰 5마리가 탈출했다. 해당 농장에서는 지난 7월에도 반달가슴곰 1마리가 탈출했던 것으로 알려졌다.

용인동부경찰서는 22일 오전 10시30분쯤 용인시 처인구 이동읍의 한 곰 사육농장에서 반달가슴곰 5마리가 사라졌다는 신고가 접수됐다고 밝혔다.

해당 농장에서는 총 16마리의 곰을 사육했던 것으로 전해졌으며, 사육장의 문이 열린 틈을 타 곰들이 탈출한 것으로 추정된다.

곰이 탈출하자 용인시는 포수와 수색견을 동원해 탈출한 곰 5마리 중 2마리를 생포하고 나머지 1마리를 사살했다. 용인시와 유해야생동물 피해방지단은 발견하지 못한 나머지 2마리를 추적 중이다.

앞서 해당 농장은 지난 7월에도 반달가슴곰 2마리가 탈출하는 사고가 있었다. 당시 농장주는 자신의 불법 도축사실을 숨기려고 1마리가 탈출했는데 2마리가 탈출했다고 허위 신고를 해 공무집행 방해와 동물보호법 위반 등 혐의로 구속됐다.

농장주가 구속되면서 해당 농장에는 그동안 상주하는 관리자가 없었던 것으로 알려졌다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr