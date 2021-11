이하늬 母 문재숙, 결혼 언급 "아이 키우는 기쁨 느꼈으면"

TV조선 '스타다큐 마이웨이'에 배우 이하늬 母 문재숙 명인 출연

문재숙, 이하늬 결혼 언급도…"아이 키우는 기쁨 느꼈으면"

[아시아경제 온라인이슈팀] 문재숙 명인이 딸인 배우 이하늬의 결혼을 언급했다. 그는 이하늬에게 자신의 어머니가 하던 반지를 선물하며 행복을 빌어주기도 했다.

21일 TV조선 '스타다큐 마이웨이'에는 무형문화재 제23호 문재숙 명인이 출연해 남다른 입담을 뽐냈다.

배우 이하늬의 어머니로 잘 알려진 문재숙 명인은 가야금산조·병창 예능 보유자로, 현재 이화여대 한국음악과 명예교수와 신한대 석좌교수로 재직하고 있다.

문재숙은 이하늬의 미스코리아 당선에 대해 "우리 집이 돼지과다. 그런데 미스코리아가 나온 게 기적이었다"라고 말해 시청자를 폭소케 했다. 이어 고향 의정부를 방문, 친오빠인 문희상 전 의원을 만나 "가야금을 권유해 운명을 바꿔 놓았던 사람이 바로 오빠 문희상"이라고 소개했다.

이하늬는 미스유니버스 4위를 기록한 것이 "엄마 작품"이라고 언급했다. 문재숙은 과거 이하늬의 연예 활동을 반대했던 이유로 "가야금 하는 이하늬를 생각했다"고 말했다. 그러자 이하늬는 "그래도 믿어주셨다"고 고마운 마음을 전했다.

특히 문재숙은 이하늬의 결혼을 언급하며 "여자로 행복도 느끼고 아이 키우는 기쁨도 느꼈으면 좋겠다. 일이든 결혼이든 행복했으면 좋겠다"고 말했다. 최근 이하늬는 비연예인 연인과 진지하게 만남을 갖고 있음을 인정한 바 있다.

그러면서 자신의 친정 어머니이자 이하늬의 외할머니에게 받은 보석 반지를 이하늬에게 선물했다. 이에 이하늬는 "로망이었다. 외국에서 친구들이 할머니에게 앤티크 반지를 받았다고 하는 게 부러웠다"고 만족해했다.

