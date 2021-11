"야식 끊고 운동" 응급실 남자 간호사들, '몸짱 달력 모델'된 이유

[아시아경제 황수미 기자] 서울아산병원 응급실 소속 남자 간호사들이 몸짱 간호사 달력 모델로 변신했다. 코로나19로 지친 환자와 의료진에게 응원의 메시지와 긍정적 에너지를 전달하기 위해 시작된 프로젝트다.

20일 서울아산병원에 따르면 이 병원 응급실 소속 남자 간호사 10인이 내달 초 '2022 간호사 달력'을 선보일 예정이다. 달력의 판매 금액은 전부 '사회복지공동모금회'로 기부할 계획이다.

간호사들은 유튜브에 달력 소개 영상을 올려 "코로나가 시작된지 어느덧 2년째, 그동안 매우 힘든 시기를 보내고 있는 많은 의료진들 중에서도 중증도 높은 서울의 한 대학병원의 응급실 남자간호사들이 한자리에 모였다"고 밝혔다.

그러면서 "경찰, 소방관 '몸짱 달력'에서 모티브를 받아 상대적으로 소수인 남자 간호사들이 바디프로필을 찍고, 달력을 제작하여 좋은 일에 동참하기 위한 작은 움직임을 준비했다"고 설명했다.

프로젝트에 참여한 한 간호사는 달력 제작을 위해 생활패턴을 완전히 바꿨다며 "일 끝나면 야식 먹고 좋아하는 술 마시는 게 낙이었는데 이 프로젝트를 시작하면서 여러 운동을 배웠고, 살도 많이 빠지고 몸도 많이 가벼워졌다"고 말했다.

마지막으로 간호사들은 "이 움직임이 많은 사람들에게 응원의 메시지로 전달되고 긍정적인 에너지로 다가갈 수 있기를 바란다"며 "지쳐가는 저희도 이렇게 다시 힘을 내고 있으니 여러분도 포기하지 말고 끝까지 힘내길 바란다"고 했다.

한편 지난 9일에는 '2022년도 몸짱 소방관 희망 나눔 달력' 판매가 시작됐다. 이 달력은 나눔문화 확산에 참여를 원하는 현직 소방관 중 17명을 선정해 국내 대표 패션 포토그래퍼인 오중석 작가의 재능기부로 제작됐다.

몸짱 소방관 희망 나눔 달력 사업은 2015년 이후 이번이 8번째로, 지난 7년간 8만7000부가 넘게 판매됐다.

서울소방재난본부 관계자는 "어려운 처지에 놓인 화상환자 지원을 위해 소방관 뿐만 아니라 GS샵, 두손컴퍼니, 에셈컴퍼니 등 민간기업이 사회공헌을 위해 제작·판매에 적극 협업하고 있다"며 "이 밖에도 LG트윈스 등 여러 곳에서 나눔문화 확산에 관심을 가지고 기부에 동참하기로 했다"고 설명했다.

또 최태영 서울시 소방재난본부장은 "몸짱 소방관 달력을 계기로 나눔문화 확산과 화재예방에 대한 관심을 당부드린다"며 "서울소방재난본부도 겨울철 화재로부터 안전한 시민 생활을 위해 만전을 기하겠다"고 전했다.

