이재명 "재난지원금, 제 주장이 옳지만 양보…신속하게 지원해야"

부동산 문제에 대해 "세제·금융제도로 통제 필요"

[아시아경제 임춘한 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 19일 전국민 재난지원금 정책을 사실상 철회한 것과 관련해 "제 주장이 옳지만 양보했다"며 "신속·과감하게 현장을 지원했으면 한다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 오후 TJB 대전방송에서 "(소상공인을) 대대적으로 지원해 경기를 회복하고 피해 계층을 최대한 지원하는 데 제가 걸림돌이 된다면 제 주장을 접겠다"며 이같이 말했다.

이 후보는 "작년 1차 재난지원금이 소비 쿠폰 형태라 소상공인들이 매우 흡족했다"며 "그런데 이후 3배 규모, 40조가량의 현금을 선별 지원했는데도 효과는 거의 없었다"고 주장했다.

이 후보는 "소상공인 지원을 위해서라도 직접 손실을 보상하고 매출도 지원하고 싶었는데 정부도 (전국민 재난지원금에) 난색을 보이고, 회계 절차상 문제가 있다고 해서 제 주장을 관철할 만큼 녹록지 않았다"고 설명했다. 이어 "어떤 방식의 지원을 할지 논의하기 위해 지원 자체가 늦어지는 것은 옳지 않다"고 강조했다.

이 후보는 부동산 문제에 대해서는 "문제는 과도한 수요"라며 "집을 주거용으로 쓰기 위해서가 아니고 돈을 버는 투기로 사는 수요가 많다. 세제·금융제도로 통제가 필요하다"고 밝혔다. 그러면서 "공급을 늘려야 한다"며 "세종 지역은 주변에 개발 택지가 많아 저는 공급을 늘리는 것이 좋겠다고 생각한다"고 덧붙였다.

이 후보는 국회의사당과 대통령 집무실을 세종에 이전하는 문제에 대해 "기회가 오면 대통령 취임식을 세종의사당 터에서 하고 싶다"며 "그것은 제가 충청의 사위로서 약속드린다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr