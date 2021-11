법무부 "국내 체류 외국인 72.2% 백신 접종…국민 접종률 근접"

[아시아경제 송승윤 기자] 법무부는 국내 체류 외국인의 코로나19 백신접종 완료율이 72.2%로 집계됐다고 16일 밝혔다.

법무부에 따르면 올해 8월 28일 기준 합법체류 외국인의 백신접종 완료율은 32.3%, 불법체류 외국인의 백신접종 완료율은 5.7%로 나타났다. 반면 이날 기준 백신 접종 완료율은 각각 71.7%, 74.6%로 국민 백신 접종률 78.3%에 근접한 수치를 보였다. 국내 발생 확진자 중 외국인 확진자 비율도 지난달 13일 기준 21.7%에서 이날 기준 6.2%로 크게 줄어들었다.

법무부는 그동안 불법체류 외국인이 코로나19 검사나 백신 접종을 받을 경우 출입국당국에 관련 정보를 통보하지 않는 통보의무 면제제도를 비롯해 ▲외국인 밀집지역 계도 활동 ▲백신접종 불법체류자 자진출국시 인센티브 부여 등 외국인 접종률을 높이기 위한 대책들을 추진해왔다.

법무부 관계자는 "방역 사각지대라 할 수 있는 외국인 백신 접종률을 연말까지 계속 높일 계획"이라고 말했다.

