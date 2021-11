外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥!

엔씨소프트·넷마블 등 주가 껑충

외국인·기관 순매수 주도

개인들은 무관하게 대형주 위주 투자 행보

실적이 부진해도 대체불가능토큰(NFT)과 스치기만 하면 게임주들의 주가가 들썩이고 있다. 외국인과 기관의 매수세가 NFT 관련주들의 급등을 이끄는 가운데 참여하지 못한 개미들은 증시를 과하게 흔든다는 이유로 불만을 나타냈다.

12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 731,000 전일대비 55,000 등락률 -7.00% 거래량 1,075,612 전일가 786,000 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주] 목표가 대폭 상향에도 엔씨소프트 장중 8%대 하락 close 는 올해 3분기 연결 기준 매출 5006억원, 영업이익 963억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 14.5%, 55.8% 감소한 규모다. 시장전망치(컨센서스)마저 매출, 영업이익 모두 10.7%, 24.3%씩 하회했다. 그럼에도 전날 주가는 상한가를 기록하며 78만6000원에 마감했다. 엔씨소프트 주가가 70만원대로 올라선 것은 지난 8월26일 이후 처음이다.

부진한 실적에도 NFT 관련 사업을 검토한다는 소식이 긍정적으로 작용했다. 전날 엔씨소프트는 올해 3분기 실적을 발표하면서 콘퍼런스콜을 통해 NFT 사업 진출을 발표했다. 이미 사내 태스크포스(TF)를 구성해 블록체인과 NFT를 연구 중이며 내년부터 관련 서비스를 선보이겠다고 밝혔다.

넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 482,135 전일가 135,000 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]넷마블, SpinX 결합과 신작 출시로 안정성과 모멘텀 강화‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 도 다소 부진한 실적을 거뒀지만 전날 3.05% 상승하며 13만5000원에 마감했다. 장중에는 지난 8월3일 이후 처음으로 14만원대를 기록하기도 했다. 자회사 넷마블에프앤씨가 메타버스엔터테인먼트를 설립하며 메타버스와 NFT 관련 사업을 추진 중이라는 소식이 호재가 됐다.

펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 120,400 전일대비 1,400 등락률 -1.15% 거래량 901,717 전일가 121,800 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 도 전날 장중 12만4800원까지 오르면서 사상 최고가를 경신했다. 이달 들어 전날까지 종가 기준 17.2% 상승했다. 같은 기간 코스닥 상승률 0.03%를 압도하는 수준이다. 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 74.8% 줄어든 102억원을 기록했음에도 중국 진출 기대감과 NFT, 메타버스 연관 사업을 검토하고 있다는 발표 때문에 급등한 상승세를 보인 것으로 풀이된다. 그 밖에 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 542,000 전일대비 2,000 등락률 +0.37% 거래량 807,929 전일가 540,000 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]크래프톤, 뉴스테이트가 온다 '흥행 기대'크래프톤, 3Q 영업이익 1953억원…전년比 16.5%↑크래프톤, 3분기 영업익 1953억...전년 동기比 16.5%↑ close , 게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 151,700 전일대비 6,800 등락률 -4.29% 거래량 1,279,450 전일가 158,500 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 나왔다제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close , 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 29,300 전일대비 2,800 등락률 -8.72% 거래량 2,676,527 전일가 32,100 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 네오위즈, 3Q 매출액 616억원…전년비 17% 감소[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓ close 등 대형부터 중소형 게임사도 NFT 관련 사업 진출 소식에 주가가 들썩였다.

NFT에 스치기만 하면 반응하는 외국인과 기관…개미들 주로 매수한 대형주 성적은 부진

NFT 진출 소식에 크게 반응하는 주체는 외국인과 기관이다. 이들은 NFT가 주목 받은 이달 8~11일에 순매수 상위 10개 종목 안에 게임주들을 대거 포함시켰다. 외국인은 이 기간 동안 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 96,300 전일대비 3,300 등락률 +3.55% 거래량 2,934,617 전일가 93,000 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close 1051억원, 엔씨소프트 890억원, 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 542,000 전일대비 2,000 등락률 +0.37% 거래량 807,929 전일가 540,000 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]크래프톤, 뉴스테이트가 온다 '흥행 기대'크래프톤, 3Q 영업이익 1953억원…전년比 16.5%↑크래프톤, 3분기 영업익 1953억...전년 동기比 16.5%↑ close 752억원 등을 순매수했다. 아울러 기관은 크래프톤을 1385억원 순매수했으며 넷마블 459억원, 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 178,200 전일대비 9,500 등락률 +5.63% 거래량 1,650,571 전일가 168,700 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “컴투스, 경제력 있는 성인 중심 메타버스 지향”제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 392억원, 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 149,700 전일대비 5,400 등락률 +3.74% 거래량 467,550 전일가 144,300 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 데브시스터즈, 3분기 영업이익 76억원…전년比 흑자 전환“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정외국인·기관 순매도 지속…코스피 오전 중 0.4%↓ close 292억원, 게임빌을 206억원가량 담았다.

반면 개미들은 NFT 급등과 무관한 투자 행보를 나타냈다. 같은 기간 동안 개인의 순매수 상위 10개 종목에 NFT와 관련된 종목을 담지 않았다. 가장 많이 매수한 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 700 등락률 +1.00% 거래량 5,083,342 전일가 69,900 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다"홀로서기 앞둔 JY의 고뇌…7년 만에 알려져 close 로 1248억원가량 순매수했다. 이어 SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 174,000 전일대비 13,000 등락률 +8.07% 거래량 906,761 전일가 161,000 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'유동성 봄날 끝…IPO 잔치도 끝났다박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’ close (1141억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 767,000 전일대비 10,000 등락률 +1.32% 거래량 94,950 전일가 757,000 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등코스피, 1%대 하락 '2930선' 턱걸이...천스닥 또 붕괴 close (797억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 234,500 전일대비 11,500 등락률 +5.16% 거래량 404,109 전일가 223,000 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'유동성 봄날 끝…IPO 잔치도 끝났다내년 화이자 최대 1억2000만회분 확보… 국산 백신도 1000만회분 확보 추진 close (754억원), 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 550 등락률 +2.13% 거래량 9,967,421 전일가 25,800 2021.11.12 11:56 장중(20분지연) 관련기사 “NFT+메타버스” 신흥 강자! 기관 연일 쓸어 담은 “이 종목” "원전 숨은 황금株" 공개합니다"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개 close (678억원) 순이다.

하지만 이 종목들의 수익률은 부진하다. 이 기간 삼성전자는 0.43%, LG화학 3.69%, SK바이오사이언스 13.23%, 두산중공업은 2.64% 하락했다. SK아이이테크놀로지만 10.65% 상승했지만 NFT 관련주엔 턱없이 부족하다. 알려진 정석대로 대형주들을 저가매수했지만 오히려 수익률 측면에서 외국인과 기관에게 뒤처진 것이다.

이에 개인들은 외국인과 기관이 국내 증시를 과하게 뒤흔든다며 불만을 나타냈다. 미국 증시와 달리 국내 증시는 부진한 가운데 수익률을 추구하기 위해 외국인과 기관이 인위적으로 테마주를 만들어낸 것 아니냐는 지적이다. 개인투자자 권익보호 단체인 한국주식투자자연합회 정의정 대표는 "외국인과 기관이 우월적 지위를 이용해 시세를 좌지우지하는 현상이 왕왕 있다"며 "고점에서 개미들에게 물량을 넘길 경우 뒤늦게 NFT 급등세에 올라탄 개미들은 큰 피해를 볼 수 있다"고 우려했다.

