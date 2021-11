명칭 바뀐 재난지원금…與, '전국민 방역지원금' 추진

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 추진하고 있는 '전국민 재난지원금'을 '전국민 위드코로나 방역 지원금'으로 명칭을 바꾸고, 내년 1월 지급 목표 계획을 세웠다.

9일 윤호중 민주당 원내대표는 이날 오전 원내대책회의에서 "국민 일상회복과 개인방역 지원을 위해 '전국민 위드코로나 방역지원금'의 지급을 추진하겠다"고 밝혔다.

윤 원내대표는 "방역지원금은 내년 예산에 반영해 내년 1월 회계연도가 시작되면 최대한 빨리 국민께 지급해서 개인방역에 힘쓰는 국민의 방역 물품 구입과 일상회복을 지원하게 될 것"이라고 말했다.

이어 "소요되는 재원은 올해 초과 세수분이 예상되기 때문에 초과세수분을 납부 유예해서 내년 세입을 늘려 충당할 수 있을 것"이라며 "지원금의 구체적 규모, 시기, 재원, 절차 등에 관한 논의가 매끄럽게 이뤄지도록 앞으로 여야정 협의를 계속하겠다"고 강조했다.

신현영 원내대변인은 회의 후 기자들과 만나 "이번 예산에선 자영업자와 소상공인에 대한 두텁고 폭넓은 재정지원을 비롯해, 위드코로나 방역을 맞아 전국민에게 필요한 여러 비용(지원)에 대한 부분까지 합해 내년 1월에 지급될 수 있도록 예산을 검토하겠다"고 전했다.

그러면서 "예산 합의 처리 과정에 있어서 어떤 방식으로 국민에 초과 세수분 국민에 다시 돌려드릴까에 대한 고민의 일환"이라며 "이 후보가 전국민 재난지원금을 말했기 때문에 이를 존중해 당에서는 어떤 방식의 지원금이 가장 적합할까 논의한 결과"라고 설명했다.

