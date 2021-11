[클릭 e종목]"BGF리테일, 위드 코로나로 편의점내 가장 빠른 회복"

[아시아경제 지연진 기자]한국투자증권은 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 167,000 2021.11.05 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 BGF리테일, 3분기 영업이익 695억원…전년比 9.1%↑(종합)BGF리테일, 3분기 영업이익 695억원…전년比 9.1%↑포스코인터내셔널, BGF리테일 손잡고 해외 리테일 사업 진출 close 에 대해 '위드 코로나'에 따른 등교 정상화 및 나들이 수요 회복이 본격화되면 산업내 빠른 객수 회복이 가능하다며 매수 투자의견과 목표주가 22만원을 유지한다고 5일 밝혔다.

김명주 한국투자증권 연구원은 "코로나19 이후 점포를 많이 늘린 순수 편의점 기업인 BGF리테일의 매력도 상승이 예상된다"며 "산업내 빠른 객수 회복시 BGF리테일의 주당순이익(EPS) 증가가 예상되고 이에 따른 주가 상승 가능할 것"이라고 전망했다.

BGF리테일은 지난 3분기 연결 기준 매출이 1조8365억원으로 전년동기대비 9.1% 증가했고, 영업이익은 695억원으로 9.1% 늘었다. 올해 8월 잇단 강수로 인해 기존점 매출 신장률이 -1.2%로 부진하며 3분기 기존점 신장률이 2분기대비 2.0% 낮은 1.5%를 기록했다.

영업이익은 시장 전망치를 소폭 밑돌았지만, 개점 수요가 변함없이 견고한 점은 긍정적이라는 평가다. 특히 지난 9월 기존점 신장률은 4.1%로 시장 평균 점포당 매출 증가율 2.5%를 크게 상회했다. 수제맥주 등 PB(자체 브랜드) 성공에 따른 제품 차별화 전략이 성공한 것으로 풀이된다.

