외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승

파월 “금리 인상 인내” 발언…美증시 사상 최고치

시총 상위주 반등…삼전·SK하이닉스 1% 넘게 상승

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매수세가 확대되자 코스피가 1%대 오름세를 보이고 있다. 예상보다 11월 연방공개시장위원회(FOMC)결과과 비둘기적으로 평가받자 위험자산에 대한 투자심리가 크게 확대된 것으로 분석된다.

4일 오전 10시 11분 코스피는 전 거래일 대비 0.98%(29.10포인트) 상승한 3004.81을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.76%(7.62포인트) 상승한 1012.62로 장을 출발한 뒤 강한 상승세를 보이고 있다. 미국 증시가 사상 최고치 행진을 이어가자 국내 증시도 영향을 받은 것으로 풀이된다. 전일 FOMC에서 연방준비제도(Fed)가 테이퍼링(자산매입축소) 발표했지만, 파월 의장이 ‘금리 인상이 다가왔다는 것은 아니다’고 선을 긋자 주식시장이 긍정적으로 화답한 것으로 분석된다.

투자자별 매매 동향을 보면 외국인과 기관이 각각 440억원, 3425억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 3913억원어치 주식을 시장에 내놓았다.

업종 대부분이 오름세를 이어가는 가운데 기계(2.17%), 운수장비(1.56%), 전기전자(1.44%) 순으로 상승폭이 컸다. 중국의 대규모 원자력 건설 소식이 전해지면서 기계 업종이 강한 상승세를 보였는데 한신기계 한신기계 011700 | 코스피 증권정보 현재가 4,935 전일대비 690 등락률 +16.25% 거래량 31,916,322 전일가 4,245 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]한신기계, 중국 520조 들여 원전 건설…"탄소 중립 달성"원전주 다시 갑니다! 10月 주목해야할 NEW 황금주!삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수 close (16.8%), 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 26,850 전일대비 2,250 등락률 +9.15% 거래량 19,286,941 전일가 24,600 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]"中 대규모 원전 발전소 건설"…원자력株 급등 제2의 쎄미시스코, "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일 close (6.3%), SNT에너지 SNT에너지 100840 | 코스피 증권정보 현재가 22,850 전일대비 1,000 등락률 +4.58% 거래량 47,461 전일가 21,850 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 SNT에너지, 146억 규모 탈질설비 공급계약 체결SNT에너지, 126억원 규모 공랭식 열교환기 공급계약 체결SNT홀딩스, 1주당 300원 분기배당 결정 close (3.2%) 등이 오름세를 나타냈다. 시가총액 상위 종목들도 모두 급등세를 보였는데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,300 전일대비 900 등락률 +1.28% 거래량 4,827,240 전일가 70,400 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승최태원 "韓기업이 EU 탄소저감 돕겠다"…동유럽 교류 늘린다(종합) close 는 1.14%, SK하이닉스는 1.42% 올랐다. NAVER(2.61%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 878,000 전일대비 4,000 등락률 +0.46% 거래량 15,545 전일가 874,000 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승獨 싸토리우스, 인천 송도에 3억달러 바이오 설비 투자…"글로벌 백신 허브로"(종합)수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감 close (0.92%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 130,000 전일대비 5,500 등락률 +4.42% 거래량 2,237,774 전일가 124,500 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승카카오, 보통주 4만3512주 처분 결정外人·기관, 코스피서 1조원 순매수…증시 상승 마감 close (2.81%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 788,000 전일대비 4,000 등락률 +0.51% 거래량 133,057 전일가 784,000 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 LG에너지솔루션, 배터리 원료 구매부터 ESG 실천한다 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승LG화학, 골관절염 치료제 임상개발 본격화 close (0.38%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 747,000 전일대비 15,000 등락률 +2.05% 거래량 130,892 전일가 732,000 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승[클릭e종목]"에코프로비엠, 2024년 순이익 3000억원 전망…목표가↑"[클릭 e종목] 삼성SDI, 4분기 Gen5 기대 close (2.46%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 6,500 등락률 +3.12% 거래량 589,294 전일가 208,500 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승현대차그룹, 300억 투자 서울대와 배터리 공동연구센터 설립테슬라 잡은 현대차, 국내 전기차 판매 1위 질주 close (2.88%) 등도 상승세를 이어갔다.

주요 종목 중에서는 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 181,000 전일대비 12,000 등락률 -6.22% 거래량 1,700,822 전일가 193,000 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주] 카카오페이, 상장 이틀째 장중 4%대 하락기관 연일 쓸어 담은, 新메타버스 대장주! “제2의 자이언트스텝 공개” close 가 상장 이틀째 7%대 내림세를 보이고 있다. 외국인은 전일에 이어 순매도세를 이어가는 가운데 이날에만 8만7000여주를 시장에 내놓았다. 이날 리니지W를 출시한 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 572,000 전일대비 85,000 등락률 -12.94% 거래량 759,347 전일가 657,000 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 엔씨소프트 '급락' 카카오게임즈 '상승'[특징주] 엔씨소프트, 리니지W 출시했지만 주가급락너도나도 ‘NFT’…확인 필요한 리스크 close 는 전 거래일 대비 13%가량 하락했다. 주요국에서 사전 다운로드 순위 1위를 기록하며 흥행 기대감을 모았지만, 사용자들의 불만이 나오면서 주가가 급락한 것으로 분석된다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.57%(5.72포인트) 상승한 1010.72를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.76%(7.62포인트) 오른 1012.62로 장을 시작해 1%대 오름세를 보였지만 외국인과 개인 중심으로 매물이 출회되자 상승 폭을 줄어든 것으로 분석된다. 투자자별 매매 동향을 보면 기관 홀로 318억원어치 주식을 샀고 외국인과 개인은 각각 353억원, 24억원어치 주식을 팔아치웠다.

업종별로 보면 일반전기전자(1.84%), 오락·문화(1.43%), IT부품(1.44%) 순으로 상승폭이 컸다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 84,100 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 211,089 전일가 84,400 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감 close (0.36%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 442,200 전일대비 17,200 등락률 +4.05% 거래량 175,379 전일가 425,000 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승[클릭e종목]"에코프로비엠, 2024년 순이익 3000억원 전망…목표가↑"[클릭 e종목]"에코프로비엠, LFP 확대 우려 과도…매수 기회" close (3.41%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 97,600 전일대비 8,600 등락률 +9.66% 거래량 5,564,894 전일가 89,000 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 엔씨소프트 '급락' 카카오게임즈 '상승''땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승기관 연일 쓸어 담은, 新메타버스 대장주! “제2의 자이언트스텝 공개” close (9.33%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 105,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 235,405 전일가 105,000 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승팔팔한 게임 VS 골골한 바이오기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속 close (0.10%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 201,300 전일대비 9,700 등락률 +5.06% 거래량 533,794 전일가 191,600 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 '땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 close (3.55%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 42,800 전일대비 350 등락률 +0.82% 거래량 196,076 전일가 42,450 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 팔팔한 게임 VS 골골한 바이오수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복 close (0.94%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 391,500 전일대비 2,900 등락률 +0.75% 거래량 6,399 전일가 388,600 2021.11.04 10:35 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 동반 매수…코스피 강세 지속'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감 close (1.49%) 등도 오름세를 이어가고 있지만 위메이드는 전 거래일 대비 6.79% 내렸다.

이경민 대신증권 연구원은 “빠른 테이퍼링, 조기 금리인상 가능성이 일축된 데 따라 투자심리 회복·개선세는 당분간 유효할 전망”이라며 “다만 글로벌 공급망 병목현상이 지속되고 있어 지수의 상승추세를 강화시킬 수 있는지 등에 관심을 둬야 할 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr