일부 글루텐프리 제품 기준치 초과…최대 175배 글루텐 검출

소비자원, 글루텐 프리 제품 30개 검사 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 시중에 유통·판매 중인 '무(無)글루텐'(글루텐 프리) 표시 제품 중 일부에서 기준치 이상의 글루텐이 검출되는 등 표시 기준을 제대로 지키지 않은 것으로 나타났다.

2일 한국소비자원은 온라인에서 유통 중인 글루텐 프리 제품 30개를 검사한 결과 5개 제품에서 표시기준 보다 최대 175배 많은 글루텐이 검출됐다고 밝혔다.

글루텐은 밀, 보리 등 곡물에 들어있는 불용성 단백질로 빵이나 케이크를 만들 때 많이 사용된다. 쫄깃한 식감을 주지만 알레르기나 소화 장애를 일으킬 수 있는 것으로 알려지면서 글루텐 프리 제품이 늘고 있다.

'식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙'에 따르면 글루텐 함량이 20mg/kg 이하인 경우만 글루텐 프리 표시를 할 수 있다. 그러나 이번에 적발된 글루텐 프리 표시 5개 제품에서 적게는 21.9mg/kg, 많게는 3500mg/kg의 글루텐이 검출됐다. 이 가운데 4개 제품의 사업자는 판매 페이지에서 글루텐 프리 표시를 삭제하고 품질 개선을 하겠다고 밝혔다.

소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 식품의약품안전처에 글루텐 함량에 대한 공인시험법 마련과 관리·감독 강화를 요청했다.

