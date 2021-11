[아시아경제 이민지 기자] 세종텔레콤 세종텔레콤 036630 | 코스닥 증권정보 현재가 587 전일대비 7 등락률 +1.21% 거래량 4,718,218 전일가 580 2021.11.01 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"세종텔레콤, 부산은행과 블록체인 기반 부동산펀드 시장 개척 close 은 종속회사 세종큐비즈 주식회사가 위니아에이드로부터 차입한 350억원에 대해 채무보증을 결정했다고 1일 공시했다. 이는 자기자본대비 9.86%에 해당하는 것으로 채무보증기간은 2022년 6월 30일이다.

