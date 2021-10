현대차증권, 3분기 영업익 405억...전년 대비 25%↓

[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권이 올해 3분기 증권업황 부진속에서도 주력사업인 투자은행(IB)부문의 선전으로 출범 후 처음으로 3분기 연속 영업익 400억원 이상을 기록하며 안정적 성장세를 이어갔다.

현대차증권은 28일 영업(잠정)실적 공시(공정공시)를 통해 2021년 3분기 연결기준 영업이익 405억원, 당기순이익 300억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 25%, 26% 감소한 수치다.

3분기 누계 실적은 영업이익 1400억원, 당기순이익 1025억원으로 전년 동기 대비 모두 9% 이상 증가했다. 지난해 사상 최초로 영업이익 1000억원 시대를 연 현대자증권은 매 분기 안정적 수익을 올리며 일년 만에 연간 영업이익 1500억원 돌파가 가능할 전망이다.

지난해 3분기에 일회성 수익발생으로 사상최대 분기실적(영업이익 544억원)을 기록한데 따른 기저효과로 전년동기 하락폭이 있었지만 최근 업황을 생각하면 선방 했다는 평가다.

특히 이번 3분기의 경우 코로나19로 인한 증시 급락 이후 처음으로 3개월 연속 증시가 하락세를 보이는 등 거래대금 감소, 기준금리 인상 등 증권업 전반적으로 실적 약세 이슈가 지속됐다. 그럼에도 IB부문이 3분기 연속 순영업수익 370억원 이상의 호실적을 기록하며 안정적 성장을 이끌었다. 이번 3분기에는 송도H 로지스 물류센터 투자와 청주 고속터미널 개발사업 참여 등 시장 트렌드에 맞춰 물류센터, 정비사업과 같은 양질의 대체투자 확대에 선제적으로 집중해 온 것이 주효했다.

현대차증권은 "4분기 박스권 장세 지속과 추가금리 인하 가능성 등 우호적이지 않은 환경이 지속될 수 있는 만큼 철저한 리스크관리를 통한 자산건전성 확보와 이를 통한 안정적 수익 확보로 성장세를 이어갈 것"이라고 말했다.

