귀뚜라미보일러, 2021 콜센터 품질지수(KS-CQI) 우수기업 선정

보일러 업계 최초 챗봇 기반 'AS 접수서비스' 도입 등 고객 상담 서비스 혁신 주도

[아시아경제 김종화 기자] (주)귀뚜라미는 '2021 KS-CQI 콜센터품질지수' 조사에서 가정용보일러 부문 우수기업에 선정됐다고 28일 밝혔다.

KS-CQI 콜센터품질지수는 한국표준협회(KSA)가 국내 기업의 콜센터 상담서비스품질을 평가, 측정하기 위해 개발한 평가모델이다. 조사결과는 6월부터 8월까지 52개 업종, 183개 기업 및 34개 기관을 대상으로 전문가 전화 모니터링 조사와 고객의 콜센터 이용 만족도 조사를 실시해 산출했다.

귀뚜라미보일러는 ▲본원적 서비스 ▲부가적 서비스 ▲ 접근용이성 ▲신뢰성 ▲친절성 ▲적극성 ▲물리적 환경 등 7개 구성요소의 39개 세부 평가항목에서 고르게 높은 점수를 받아 가정용보일러 부문 최고점을 기록하며 2021년 KS-CQI 우수기업에 선정됐다.

귀뚜라미보일러는 스마트폰 기반의 모바일 사후관리 시스템을 구축하여 서비스 절차를 획기적으로 단축하고, '고객 안심 문자 서비스'와 '해피콜(Happy Call) 제도'를 시행하는 등 애프터서비스를 혁신해 왔다.

특히, 업계에서 가장 먼저 챗봇(Chat-bot, 채팅로봇의 약어) 기반의 '카카오톡 AS 접수 서비스'를 선보이며 고객들이 더욱 신속하게 서비스 상담 및 신청을 할 수 있도록 시스템을 개선했다.

지난 2018년 개설한 '귀뚜라미보일러 카카오톡 AS 접수 서비스'는 플러스친구 수 28만명을 돌파하는 등 보일러 업계에서 가장 많은 플러스친구수를 기록하며 귀뚜라미의 주요 서비스 채널로 자리 잡았다.

귀뚜라미보일러는 코로나19 감염 확산으로부터 상담원들을 보호하기 위해 재택 근무제를 도입해 운영하고, 정기적으로 온라인 직무교육을 진행하는 등 양질의 고객 상담 서비스를 제공하기 위한 다각적인 노력을 이어 나가고 있다.

귀뚜라미 관계자는 "귀뚜라미보일러를 가정용보일러 부문 콜센터품질지수 우수기업에 선정해 준 고객에게 감사드린다"면서 "남녀노소 누구나 쉽고, 편리하게 고객 상담 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성하기 위해 앞으로도 서비스 혁신에 앞장서겠다"고 말했다.

