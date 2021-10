노태우 전 대통령 '국가장' 결정에…"잘못된 전례 남겨", "역사적 범죄자인데"

노태우 전 대통령 30일까지 닷새간 국가장…국립묘지 안장은 안 해

[아시아경제 허미담 기자] 정부가 13대 대통령을 지낸 고(故) 노태우 전 대통령의 장례를 국가장으로 진행하기로 한 데 대해 시민단체의 반발이 거세다. 일각에서는 노 전 대통령을 '역사적 범죄자'라고 지적하며 비판을 쏟아내고 있다.

군인권센터는 27일 성명을 내고 "노 씨는 12·12 군사반란, 5·17 내란, 5·18 광주 학살의 수괴"라고 꼬집었다.

센터는 전 전 대통령을 '헌정사에 길이 남을 중대 범죄자'라고 규정하며 "문재인 정부는 군인이 권력을 탈취하기 위해 국민을 학살하고, 휘하 부대를 움직여 상관을 죽이고 반란을 일으켜도 일단 집권만 하면 지도자로 추앙해줘야 한다는 잘못된 전례를 남겼다"고 했다.

이어 "이제 대한민국에서는 쿠데타를 일으켜도 국민의 지도자로 추앙받고, 쿠데타를 모의해도 도망만 잘 다니면 법의 단죄를 받지 않는다"며 "정부는 5.18 광주 영령과 민주화를 위해 몸 바친 수많은 열사 앞에 부끄러운 줄 알아야 한다"고 날을 세웠다.

아울러 "국민장도 황당한 일이지만 혹시라도 국립묘지 안장 등의 논의가 이어진다면 거센 국민적 저항에 직면하게 될 것 임을 명심해야 한다"고 강조했다.

그런가 하면 민주사회를위한변호사모임(민변) 광주·전남지부도 성명을 내고 "노 씨는 전두환과 함께 정치적 목적을 달성하고자 국헌을 문란하게 하고 무고한 광주시민들을 죽인 범죄자"라고 했다.

이어 "정부가 나서서 노 씨를 예우하는 것은 역사적·사법적 평가가 끝난 5·18 범죄자들에게 면죄부를 주고 사회통합을 저해하는 선택"이라고 일갈했다.

또 민변은 "노 씨는 2011년 자신의 회고록에서 5·18 민주화운동에 대해 '광주 시민들이 유언비어에 현혹된 것이 사태의 원인이었다'고 주장했고, 5·18 진상규명 위원회의 조사에도 협조하지 않은 채 사망하면서 끝끝내 진실을 감췄다"고 직격했다.

끝으로 "정부는 역사적 범죄자에 대한 예우 필요성을 검토하는 것과 같은 무익한 노력을 더는 해서는 안 된다"고 강조했다.

한편 국가장으로 치러지는 노 전 대통령의 장례식은 26일부터 30일까지 5일장으로 치러지며, 노 전 대통령의 유해는 국립묘지에 안장하지 않기로 했다.

행정안전부는 국가장 결정 배경에 대해 "노 전 대통령은 12·12 사태와 5·18 민주화운동 등과 관련해 역사적 과오가 있으나 직선제를 통한 선출 이후 남북기본합의서 등 북방정책으로 공헌했으며 형 선고 이후 추징금을 납부한 노력 등이 고려됐다"고 설명했다.

