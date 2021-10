전주시, 사회적경제조직과 탄소중립 실현 협약

전주시사회적경제기업협의회와 체결…일회용품 줄이기 등 생활 속 실천 협력

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주지역 사회적경제조직이 ‘2050 탄소중립’ 실현에 힘을 보탠다.

전주시는 27일 이수홍 전주시사회적기업협의회장, 이창우 전주시마을기업협의회장, 오춘자 전주시협동조합협의회장, 이창승 전주시자활기업협의회장 등이 참석한 가운데, 전주시사회적경제기업협의회와 탄소중립 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 사회적경제조직들의 기후위기 극복 및 탄소중립 실현을 위한 분위기 확산과 생활 속 실천을 유도하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 지역 내 사회적경제조직들은 △냉·난방 효율 높이기 △전자기기 사용 시 전력소비 최소화하기 △저탄소 인증제품 및 우리 지역 농축산물 구매하기 △대중교통 이용하기 △가까운 거리는 걷거나 자전거 이용하기 △일회용품 줄이기 △분리배출 생활화하기 등 탄소중립 실현을 위한 실천 행동에 협력키로 했다.

향후 전주시는 국제라이온스협회 전북지구와 여성단체협의회 등 유관 단체들을 비롯해 기독교·원불교·불교·천주교 등 4대 종단과 릴레이 협약을 이어갈 방침이다.

