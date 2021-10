"초밥집·편의점 알바로 모은 등록금 1000만원…공무원 합격에 기부 결심"

[아시아경제 권서영 기자] 공무원 시험에 합격한 20대가 자신의 대학 등록금으로 모았던 1000만원을 기부한 것으로 알려져 이목을 끌었다.

24일 연합뉴스에 따르면 인천시 남동구 측은 인천에 사는 20대 A씨가 최근 자신이 다니는 교회를 통해 남동구에 1000만원 상당의 후원금을 기부했다고 밝혔다. 또 A씨는 이 돈으로 한부모 가정에서 생활하는 학생 20명에게 50만원씩 익명의 후원을 하고 싶다는 뜻을 함께 알린 것으로 드러났다.

A씨가 기부한 1000만원은 그가 학비를 마련하기 위해 초밥집, 편의점 등에서 아르바이트를 하며 차곡차곡 모아온 돈이었다. A씨는 8개월간의 노력 끝에 지난 8월 국가공무원 시험에 최종 합격하면서, 대학 등록금에 대한 부담이 사라지자 기부를 결심했다고 한다.

A씨는 연합뉴스와의 통화에서 "공무원 시험을 준비하면서 마음 한편에서는 원하는 목표를 이루고 기부를 해 보자는 생각이 있었다"라며 "적은 돈이지만 아이들이 먹고 싶은 음식을 먹고 예쁜 옷도 사면서 일상에서 소소한 행복을 느낄 수 있었으면 좋겠다"고 말한 것으로 전해졌다.

그는 한부모 가정에서 자란 사촌 동생을 떠올리며 비슷한 처지에 있는 아이들을 돕기로 마음먹은 것으로 알려졌다. 또 최근 한부모 가정의 장애인 아동을 돕기 위한 소액 정기후원도 새롭게 시작했다. 현재 임용 2개월째인 공무원 A씨는 현재 코로나19 지원 업무를 맡아 현장에서 근무하고 있으며, 남동구는 지난 12일 A씨의 뜻에 따라 관내 20개 동마다 한부모 가정 1곳을 선별해 50만원의 후원금을 전달했다고 덧붙였다.

