文대통령 28일 G20 출국…교황 면담, 헝가리 국빈방문 (종합)

7박 9일 일정의 유럽 순방…文대통령, 유엔기후변화협약 당사국총회 기조연설

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 오는 28일 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 유럽 순방길에 나선다. 문 대통령은 교황청을 공식 방문해 프란치스코 교황과의 면담도 진행할 예정이다.

박경미 청와대 대변인은 22일 "문 대통령은 교황청 공식 방문, G20과 COP26 정상회의 참석 및 헝가리 국빈 방문을 위해 10월 28일부터 11월5일까지 7박9일 일정으로 이탈리아 로마, 영국 글래스고, 헝가리 부다페스트를 방문할 예정"이라고 밝혔다.

문 대통령은 29일 교황청을 공식 방문해 프란치스코 교황과 파롤린 교황청 국무원장과 각각 면담을 가질 예정이다.

박 대변인은 "문 대통령의 이번 교황청 방문은 2018년 10월에 이어 두 번째로, 보편적 인류애를 실천해 온 세계 종교계 지도자와 한반도 평화 증진과 코로나, 기후변화, 빈곤·기아 등 글로벌 현안 해결을 위한 지혜를 나누는 계기가 될 것으로 기대한다"고 설명했다.

문 대통령은 30일과 31일 이탈리아 로마에서 개최되는 G20 정상회의에 참석한다. 이번 정상회의는 코로나 이후 첫 대면 회의로, ‘사람, 환경, 번영’의 세 가지 대주제로 진행된다.

문 대통령은 ‘국제경제 및 보건’, ‘기후변화 및 환경’, ‘지속가능 발전’의 세 개 정상 세션에 모두 참석한다. 박 대변인은 "포용적이고 지속가능한 회복과 재건을 위한 국제 공조 방안에 대해 주요국 정상들과 논의할 예정"이라며 "주요국 정상과의 양자 회담도 추진 중"이라고 전했다.

문 대통령은 이어 11월1일과 2일 열리는 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 정상회의에 참석한다.

박 대변인은 "130여 개국 정상이 참석할 것으로 예상되는 이번 정상회의는 기후위기 대응을 위한 국제사회의 정치적 의지를 결집하는 역사적 계기가 될 것으로 기대된다"면서 "COP26에서 문 대통령은 기조연설, 의장국 프로그램인 행동과 연대 세션 발언 등 일정을 가질 예정"이라고 전했다.

한편 문 대통령은 헝가리 대통령 초청으로 헝가리를 국빈 방문한다. 11월2일 헝가리 선박사고 희생자 추모 공간을 찾아 희생자들을 추모하고, 공간 건립에 대해 사의를 표할 예정이다. 11월 3일에는 아데르 대통령과 오르반 총리와 각각 회담을 갖는다.

박 대변인은 "헝가리, 슬로바키아, 체코, 폴란드가 참여하는 비세그라드 그룹과의 비즈니스 포럼에 참석할 예정"이라며 "11월 4일에는 제2차 한-비세그라드 그룹(V4) 정상회의에 참석하고, 비세그라드 그룹 국가들과 각각 양자 회담을 가질 예정"이라고 설명했다. 문 대통령의 이번 헝가리 방문은 2001년 김대중 대통령 이후 20년 만의 정상 방문이다.

비세그라드 그룹은 EU 내에서 두 번째로 큰 교역대상이자 최대 수출시장이다. 박 대변인은 "이번 방문을 통해 전기차, 배터리 등 미래 유망산업 분야에서의 호혜적 협력을 확대하는 계기가 될 것으로 기대된다"고 말했다.

