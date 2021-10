[아시아경제 박소연 기자] 골판지 상자 가격 인상 소식에 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 2,685 전일대비 360 등락률 +15.48% 거래량 39,592,211 전일가 2,325 2021.10.22 12:02 장중(20분지연) 관련기사 대영포장, 300억원 규모 전환사채 발행파란 계좌에 눈물 뚝! "진원생명과학" 해결책 드립니다"휴마시스" 후속株 또 한 번의 역사 기록! 선착순 마감! close 이 강세다.

대영포장은 22일 오전 11시24분 기준 전일보다 375원(16.13%) 오른 2700원에 거래되고 있다.

대영포장은 골판지 및 골판지 상자를 제조, 판매하고 있으며, 7개의 계열회사를 보유하고 있다.

대영포장은 시가총액 2927억원, 코스피 510위다.

전날 한국골판지포장산업협동조합은 1000개 이상의 식음료, 택배, 운송 업체들에 골판지 상자 가격 인상안을 제시했다. 가격을 약 10% 올리는 방안을 제시한 것으로 알려졌다. 기업들이 가격 인상을 얼마나 받아들일 지는 아직 정해지지 않았으며, 인상안은 올해 말쯤 수용될 전망이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr