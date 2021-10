"탄소중립, MZ세대가 알리자"…현대차, 방탄소년단과 디지털 캠페인

방탄소년단과 탄소중립 메시지 담은 이벤트 영상 공개 및 고객 참여 유도

동영상 소셜 미디어로 고객이 직접 참여

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 20일 글로벌 브랜드 홍보대사인 방탄소년단과 함께 탄소중립의 중요성 및 브랜드 메시지 전파를 위한 디지털 이벤트 영상을 공개했다.

이와 함께 현대차는 고객이 직접 참여할 수 있는 '익스펙팅젠원(#ExpectingGen1)'캠페인을 실시한다. 익스펙팅젠원 캠페인은 현대차의 탄소중립 글로벌 주제인 '제너레이션 원을 기다리며(Expecting Generation One)'를 뜻한다. 현대차는 최근 탄소중립 실현에 따른 긍정적인 변화를 몸소 느낄 첫 세대를 '제너레이션 원'이라고 이름 지었다.

현대차는 디지털 영상 공개와 함께 동영상 소셜 미디어 틱톡(TikTok), 인스타그램 릴스(Reels), 유튜브 쇼츠(Shorts) 등 짧은 영상 플랫폼을 활용해 고객들이 직접 참여할 수 있는 두 종류의 챌린지 이벤트를 실시한다.

챌린지 이벤트는 탄소중립 개념을 안무로 개발해 고객 참여를 유도하는 댄스챌린지(#Move4Gen1), 탄소중립을 통해 미레세대에게 물려줄 수 있는 것을 전파하는 릴레이 챌린지(#Pass2Gen1)로 구성돼 있다.

다음 달까지 진행예정인 챌린지들은 이벤트 공개 영상 속 방탄소년단이 설명하는 메시지와 참여를 유도하는 내용을 시청 후 고객 본인들만의 콘텐츠를 직접 만들어 ‘틱톡’ 등 플랫폼을 통해 공유하면 된다.

현대차는 방탄소년단의 동참으로 MZ세대들의 자연스러운 참여를 통해 선한 영향력을 불러 일으키고, 다양한 콘텐츠로 직접 참여하는 고객 이외에도 보다 많은 고객들에게 메시지가 전파될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

현대차 관계자는 "글로벌 MZ세대에게 아직 낯선 탄소중립을 쉽게 이해할 수 있도록 그들이 좋아하는 채널과 콘텐츠를 활용해 이번 영상과 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 지속가능한 미래를 위해 글로벌 고객들과 세대를 아우르는 진정성 있는 소통을 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.

