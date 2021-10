윤석열 '전두환 옹호 발언' 논란… 李 "호남인 능멸" 劉 "망언"(종합)

尹 "전두환, 정치 잘했다는 분 많아"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장이 전두환 전 대통령을 옹호한 듯한 발언을 한 것을 두고 정치권의 날 선 비판이 이어지고 있다.

윤 전 총장은 19일 부산 해운대갑 하태경 국민의힘 의원 사무실을 방문해 전 전 대통령을 언급하며 "군사 쿠데타와 5·18 광주 민주항쟁만 빼면 잘못한 부분이 있지만, 정치 잘했다는 분도 많다"며 "호남분들도 그런 얘기를 한다"고 발언했다.

이에 이재명 더불어민주당 대선 후보(현 경기도지사)는 페이스북을 통해 "광주의 상처는 아직 아물지 않았고 진상규명조차 완전히 되지 않았다"며 "집단학살범도 집단학살 빼면 좋은 사람이라는 게 말이 된다고 생각하나"라고 비판했다.

그러면서 윤 전 총장을 향해 "광주영령과 호남인 능멸에 대해 지금 즉시 석고대죄하라"고 말했다.

같은 당 대선후보인 유승민 전 의원 측도 윤 전 총장의 발언을 두고 '망언'이라고 규탄했다. 유 전 의원 캠프 측 권성주 대변인은 이날 논평에서 "윤 전 총장은 '1일 1망언' 후보를 넘어 입만 벌리면 망언을 뱉는 '벌망' 후보가 됐다"며 "자신의 실력 부족을 덮기 위해서이든, 당 후보가 되기 위한 극단적 우클릭이든, '호남분들'까지 들먹이며 전두환 독재정권을 옹호한 것은 절대 용납될 수 없다"고 직격했다.

이어 "우리 국민의힘은 그동안 지역갈등을 깨고 전국 기반의 정당으로 거듭나기 위해 호남에 진심으로 다가섰고, 잘못된 역사에 대해 무릎 꿇어 사죄했다"며 "호남을 심각히 모욕한 오늘 윤 전 총장의 망언은 그간의 그 모든 노력과 정성을 모두 거짓으로 만들어 버린 망언 중의 망언이다"라고 했다.

권 대변인은 "정권교체 최대의 짐 벌망 윤 전 총장, 준비가 안 돼 있으면 제발 그 입 단속이라도 해주기 바란다"고 당부했다.

