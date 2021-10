기관·외국인 견인한 삼천피…개인이 이끈 천스닥 회복

[아시아경제 지연진 기자]19일 국내 증시가 원달러 환율 하락에 따른 투자 심리가 회복되며 상승 마감했다. 코스피 지수는 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 하루만에 반등에 성공했고, 개인이 이끈 코스닥은 이달 들어 종가 기준 처음으로 1000선을 회복했다.

코스피 지수는 이날 전일대비 22.36포인트(0.74%) 상승한 3029.04로 거래를 마쳤다. 코스피는 이달초 2900선까지 하락하다 최근 사흘간 상승한 뒤 전날 하락 마감했다.

이날 코스피 반등의 주역은 기관과 외국인이었다. 기관은 이날 1819억원, 외국인 1497억원 상당을 순매수했다. 개인은 3264억원 어치 순매도했다. 외국인은 지난 15일부터 사흘 연속 순매수를 기록 중이다.

코스피 시가총액 상위 종목에선 실적 기대감이 확대된 기술주 중심으로 강세를 보였다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 6,000 등락률 +4.94% 거래량 3,994,589 전일가 121,500 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방[굿모닝 증시] 삼천피, 7만전자에 재도전[클릭e종목]"카카오, 추가 주가 하락은 제한적…목표가↓" close 가 4.94% 상승했고, 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,500 전일대비 11,000 등락률 +2.77% 거래량 557,179 전일가 396,500 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방코스피 3000, 삼성전자 7만원 '재돌파'[굿모닝 증시] 삼천피, 7만전자에 재도전 close ) 2.77% 올랐다. 배터리 공장 건축 소식으로 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 727,000 전일대비 22,000 등락률 +3.12% 거래량 232,133 전일가 705,000 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 LG 이어…스텔란티스 손 잡은 삼성SDI삼성그룹주 2.5兆 판 외국인…양손엔 2차전지와 에너지株외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아 close 가 3.12% 뛰었고, 전기차 시장 확대 기대감으로 2차전지 종목도 강세를 보였다. 테슬라 실적에 대한 기대가 커지면서 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 500 등락률 -0.24% 거래량 426,657 전일가 209,500 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 현대차, 현대캐피탈 지분 20% 인수계약 2개월 연장현대차·기아, 유럽시장서 대약진 "종주국 獨·英서 선전"기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방 close 는 0.24% 약세를 나타냈다.

게임주와 엔터주 상승세도 두드러졌다. 그동안 주가가 부진하던 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 629,000 전일대비 33,000 등락률 +5.54% 거래량 296,004 전일가 596,000 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방[클릭 e종목]"엔씨소프트, 리니지W로 주가 반등 모멘텀 만들 것"'메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들 close (+5.54%)와 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 7,000 등락률 +5.81% 거래량 342,623 전일가 120,500 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방[클릭 e종목] “넷마블, 투자의견 ‘매수’로 상향 조정”'메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들 close (5.81%)이 급등세를 보였고, 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 322,000 전일대비 17,000 등락률 +5.57% 거래량 502,715 전일가 305,000 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방[클릭e종목]"하이브, 3분기 실적 눈높이 낮춰야하지만 4분기는 기대"외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아 close 도 5.57%나 뛰었다.

김석환 미래에셋증권 연구원은 "원달러 환율이 1180원대 초반까지 하락했고, 아시아 증시 전반의 상승과 외국인 순매수 유입이 반영되며 위험자산 선호 심리가 회복했다"고 말했다.

코스닥 지수는 전일대비 11.49포인트(1.16%) 상승한 1005.35로 마감했다. 코스닥이 종가 기준 1000선을 회복한 것은 지난달 30일 이후 처음이다.

코스닥은 미국 긴축 우려가 확산되며 이달 1일 종가가 1000선이 무너졌지만, 지난 12일부터 5거래일 연속 상승세를 기록 중이다.

이날 개인은 632억원 어치 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 외국인과 기관은 각각 120억원과 74억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위종목에선 게임주가 큰 폭의 오름세를 보였다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 97,800 전일대비 6,900 등락률 +7.59% 거래량 1,743,224 전일가 90,900 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 5000억대 순매수 '2980선' 회복...코스닥 3%대 급등코스피, '2970선' 상승세 지속...기관 나홀로 순매수'메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들 close (+7.59%)와 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 138,500 전일대비 12,500 등락률 +9.92% 거래량 3,550,811 전일가 126,000 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 ‘디즈니플러스 국내 상륙 초읽기’… OTT 관련 핵심 수혜주 공개!기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방[특징주]위메이드, 5일째 강세…신고가 행진 close (9.92%)가 신작 게임 흥행 소식으로 가파른 상승세를 보였다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 218,400 전일대비 6,200 등락률 +2.92% 거래량 2,555,869 전일가 212,200 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성 할 “전기차” 대장株!기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방[특징주]엘앤에프, 테슬라 실적 기대감에 8% 급등 close 는 테슬라 실적 기대감이 2.92% 올랐고, 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 50,900 전일대비 1,750 등락률 +3.56% 거래량 1,032,069 전일가 49,150 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비그룹, ESG 경영위원회 신설…경영 투명성 '↑'삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수코스피 '힘겨운 3000' 지키기 close 는 3.56% 상승했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 88,000 전일대비 300 등락률 -0.34% 거래량 676,851 전일가 88,300 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방바이오株 실적 우려에 헬스케어 ETF도 ‘비실’코스피 상승폭 둔화.. 코스닥 장중 하락 반전 close (-0.34%)와 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 401,900 전일대비 900 등락률 -0.22% 거래량 31,659 전일가 402,800 2021.10.19 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 쌍끌이로 삼천피 방어…아슬아슬 천스닥 공방SK머티리얼즈, 채용 홈페이지 새단장…인재 발굴 프로세스 구축삼천피 재돌파.. 외인 9거래일만에 순매수 close (-0.22%)는 하락 마감했다.

이경민 대신증권 투자전략팀장은 "시장 흐름이 아직 추세적 반등이라고 보기는 약한 상황"이라며 "심리적 변화에 따라 저평가된 종목을 중심으로 반등이 이어지고 있다"고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr