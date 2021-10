현대카드 "호텔 40% 할인받고 휴식 즐기세요"

현대카드, 호텔위크 개최

서울·부산·제주·울산에 위치한 20개 호텔 대상

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 코로나19 이후 대면 접촉 없이 안전한 휴식을 즐기는 트렌드에 맞춰 역대 최대 규모의 '현대카드 호텔위크' 행사를 개최한다고 18일 밝혔다.

11월 한 달간 진행되는 '현대카드 호텔위크 05'는 서울·부산·제주·울산 등 4개 시·도에 위치한 20개 호텔의 패키지 상품을 40% 할인된 가격으로 제공한다. 패키지 상품에는 숙박 외 피트니스, 인룸 다이닝 등 다양한 부대 서비스가 포함된다.

대상 호텔은 서울신라호텔, 포시즌스 호텔 서울, 페어몬트 앰배서더 서울 등 서울 지역 13개 호텔과 부산의 그랜드 조선 부산, 웨스틴 조선 부산, 파라다이스 호텔 부산, 제주의 그랜드 조선 제주, 그랜드 하얏트 제주, 해비치 호텔 앤 리조트, 울산의 롯데호텔 울산 등 20곳이다.

이 행사는 현대카드 프리미엄 카드와 플래티넘 카드 회원(플래티넘 등급 이상 PLCC 포함)이면 누구나 참여할 수 있다. 예약은 오는 21일 오전 10시부터 11월29일 오후 6시까지 선착순으로 가능하다. 이용하고자 하는 호텔에 전화해 현대카드 호텔위크 예약임을 밝히고 날짜와 객실을 선택하면 된다. 호텔 별로 1인당 1객실(성인 2인 기준)을 이용할 수 있으며, 서울 지역은 1박, 부산, 제주, 울산은 2박까지 할인이 적용된다.

