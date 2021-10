갤럭시아메타버스, 30년 미술 역사 아카이브 ‘학고재 갤러리’와 NFT사업 맞손

[아시아경제 유현석 기자] 블록체인 전문 기업 갤럭시아메타버스는 18일 한국 미술계를 대표하는 학고재 갤러리(대표 우찬규)의 미술 작품들을 NFT(Non-Fungible Token) 상품화할 수 있는 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이를 통해 갤럭시아메타버스는 미술 분야에서도 폭넓은 IP를 확보해 차별화된 경쟁력을 갖게 됐다. 이번 MOU 체결에는 스포트마케팅 전문기업 갤럭시아에스엠이 함께했다.

학고재는 ‘옛것을 배워 새것을 창조한다’는 이념을 바탕으로 개관 이후 30년 간 2백 회 이상의 전시회를 개최하면서 한국 미술시장을 주도해 온 갤러리다. 갤럭시아메타버스는 학고재와의 NFT 사업 협약으로 학고재 소속 작가들의 작품들을 NFT로 선보일 수 있게 된다.

갤럭시아메타버스는 “우리 회사의 NFT 플랫폼인 ‘메타갤럭시아(MetaGalaxia)’ 티저 사이트에서 선보인 디지털 아트작품들이 좋은 평가를 받고 있다”며 "30년간 우리 나라 미술계를 이끌어 온 학고재 갤러리 소속 작가들의 작품들과 전시 IP를 확보해 다양한 영역의 NFT 미술작품들을 제공하게 될 것” 이라고 말했다.

한편 갤럭시아메타버스는 핀테크 전문 기업 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 7,120 전일대비 10 등락률 -0.14% 거래량 460,293 전일가 7,130 2021.10.18 09:55 장중(20분지연) 관련기사 테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한번 신기록 달성 할 “전기차” 대장株!갤럭시아메타버스, 스포트라이트그룹과 MOU…“정승원 선수 NFT 발행 예정”[특징주]갤럭시아머니트리, 메타버스 기반 핀테크 가치'UP'…메타버스 활성화 원동력 close 의 블록체인 사업 전문 자회사다. 오는 11월 큐레이션 기반 NFT 플랫폼 ‘메타갤럭시아’의 정식 런칭을 앞두고 마라톤 황제 이봉주 선수의 NFT를 무료로 증정하는 에어드랍 사전 이벤트 등을 진행 중이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr