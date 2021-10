[아시아경제 이민우 기자] SUN&L SUN&L 002820 | 코스피 증권정보 현재가 5,070 전일대비 180 등락률 -3.43% 거래량 13,525 전일가 5,250 2021.10.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일선창산업, 리모델링/인테리어 테마 상승세에 5.17% ↑5월 13일 코스피, 18.25p 오른 1940.42 마감(0.95%↑) close 은 지분 100%를 보유한 자회사 동부흥산을 흡수합병한다고 12일 공시했다. 합병 비율은 1(SUN&L) 대 0(동부흥산)이며 합병 기일은 2022년 1월1일이다.

회사 측은 "경영 효율성 및 기업가치를 제고하기 위해 합병을 결정했다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr