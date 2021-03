[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ JW홀딩스 JW홀딩스 096760 | 코스피 증권정보 현재가 5,120 전일대비 10 등락률 -0.19% 거래량 145,829 전일가 5,130 2021.03.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 JW홀딩스, 보통주당 90원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일JW홀딩스, 주가 5760원 (-0.52%)… 게시판 '북적' close =관계기업 JW바이오사이언스의 외부감사 절차 미완료에 따라 사업보고서 제출기한 연장 신고.

◆ 선창산업 선창산업 002820 | 코스피 증권정보 현재가 4,380 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 5,520 전일가 4,380 2021.03.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 선창산업, 리모델링/인테리어 테마 상승세에 5.17% ↑5월 13일 코스피, 18.25p 오른 1940.42 마감(0.95%↑)[e공시 눈에 띄네]코스피-22일 close =종속기업의 재무제표 확정 지연으로 감사보고서 및 사업보고서 제출 5영업일 연기 요청.

◆ 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 200 등락률 +0.33% 거래량 232,461 전일가 60,700 2021.03.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대미포조선, 이익 전망치 상향… 투자의견은 '중립'"현대미포조선, 유럽 소재 선사와 컨테이너자동차운반선 수주 계약...5710억 규모현대미포조선, 1011억 규모 LPG운반선 2척 수주 close =지난달 매출액 2383억원으로 지난달 대비 5%가량 늘었다고 공시.

◆ 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 335,500 전일대비 500 등락률 +0.15% 거래량 53,640 전일가 335,000 2021.03.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 故 임성기 한미약품 회장 작년 보수 118억… 제약·바이오 1위한미약품, '롤론티스' 시판 허가 획득… 국내 33번째 개발 신약한미약품 '롤론티스' 제조 시설, 5월 FDA 실사 진행 close =호중구감소증치료제 신약 ‘롤론티스’가 식약처로부터 품목 허가 승인 받아.

◆ 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 2,000 등락률 -1.51% 거래량 147,145 전일가 132,500 2021.03.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 지주회사 대웅에 자사주 30만주 처분… "미래성장동력 확보"대웅제약, 3845억원 규모 펙수프라잔 中수출 계약대웅제약 "이온바이오파마, 보툴리눔 톡신 편두통 치료 임상2상" close =R&D 투자 등 재원 확보를 위해 400억원 규모의 자사주를 모회사 대웅에 매각.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr