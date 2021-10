[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 하이소닉=한국거래소 코스닥시장위원회의 상장폐지 심의·의결에 이의신청서 제출

◆ 지놈앤컴퍼니=마이크로바이옴 면역항암 치료제 'GEN-001'의 국내 제2상 임상시험계획(IND) 승인

◆ 아시아경제= KMH 외 2인에서 키스톤다이내믹제5호투자목적회사로 최대주주 변경

◆ 엔에스엔=단일판매·공급계약 해지에 따른 불성실 공시법인 지정 예고

◆ 디에스케이=종속사 프로톡스, 운영자금 조달 위해 418억원 규모 주주배정 증자 결정

◆ 에스씨엠생명과학=투자판단 관련 주요 경영사항 지연공시로 불성실 공시법인 지정 예고

◆ 세종메디칼=유상증자 결정 철회에 따른 불성실 공시법인 지정 예고

◆ 쎄미시스코=유상증자 결정 철회 4건 등 공시 번복에 따른 불성실 공시법인 지정. 12일 주권매매거래 정지

◆ 유바이오로직스=김덕상 외 7인에서 바이오노트 외 2인으로 최대주주 변경

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr