[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 바이오톡스텍=운영자금 등 조달 위해 총 180억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 큐브엔터=정철 공동대표 추가 선임

◆ THE E&M=운영자금 및 타법인 증권 취득자금 조달 위해 총 50억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 코퍼스코리아=운영자금 조달 위해 300억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ NHN벅스=종속사 하우엔터테인먼트 주식 1만8781주 81억원 상당에 처분 결정

◆ 삼목에스폼=김준년 외 4명에서 에스폼 외 4명으로 최대주주 변경

◆ 크로바하이텍=운영자금 조달 위해 10억원 규모 유상증자 결정

◆ SK머티리얼즈=SK머티리얼즈홀딩스(가칭)과 SK머티리얼즈(가칭)로 분할 결정. SK머티리얼즈는 SK에 흡수합병 결정 및 주권매매거래정지

◆ 네오리진=운영자금 조달 위해 354억원 규모 유상증자 결정

◆ THE MIDONG=신주 인수대상자가 인수가액 전액 미납입함에 따라 50억원 규모 제3자 배정 유상증자 철회 결정

◆ 로보스타=계열사 로보메디에 43억원 규모 출자 결정

◆ 디에스티=상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청을 서울남부지법이 기각 결정

◆ 아이톡시=운영자금 조달 위해 10억원 규모 유상증자 결정

◆ 양지사=보통주 1주당 50원 현금배당 결정

◆ 멜파스=주식회사 밀탑으로 최대주주 변경

◆ KMH=종속사 떼제베운영에 525억원 규모 채무보증 결정

