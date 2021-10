머크, 美 FDA에 '코로나19 알약 치료제' 긴급 사용 신청

[아시아경제 김대현 기자] 미국 제약사 머크가 코로나19 치료를 위해 개발한 알약 '몰누피라비르'의 긴급 사용 승인을 미 식품의약국(FDA)에 신청했다.

11일(현지시간) AFP 등 외신에 따르면 머크는 이날 낸 성명에서 보통 수준의 증세를 보이지만 중증으로 진행할 위험이 있는 코로나19 환자들에 대한 몰누피라비르의 미국 내 긴급 사용을 승인해달라고 신청했다고 밝혔다. FDA는 몰누피라비르의 안전성 및 유효성 데이터를 면밀히 검토해 몇 주 안에 승인 여부에 대한 결론을 낼 것으로 전망된다.

긴급 사용 허가가 나면 몰누피라비르는 첫 코로나19 알약 치료제가 된다. 알약은 코로나19 환자들이 병원에 가지 않고 집에서 복용할 수 있어 병원들의 부담을 줄이고, 코로나19의 급격한 확산을 막는 데 도움을 줄 수 것이란 기대를 받고 있다.

AP통신은 약물 치료와 백신 접종 등 두 가지 방식으로 코로나19 확산에 대응할 수 있을 것이라고 내다봤다.

앞서 머크는 이달 초 몰누피라비르가 코로나19 환자의 입원 가능성을 절반으로 낮춘다는 연구 결과를 발표했다. 머크사 관계자는 "수개월 내 다른 나라에서도 긴급 사용·판매 승인을 신청하기 위해 전 세계 규제 기관과 협력하고 있다"고 밝혔다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr