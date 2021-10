지아이텍, 12~13 일반 청약…공모가 1만4000원 확정

[아시아경제 박형수 기자] 2차전지 및 수소전지 전극 공정 핵심 제품 제조기업 지아이텍이 코스닥 시장 상장을 위해 오는 12일부터 13일까지 일반 투자자를 대상으로 청약을 받는다. 오는 21일 코스닥 시장에 상장한다. 일반 청약은 대표 주관사인 미래에셋증권을 통해 진행한다.

11일 지아이텍에 따르면 지난 5~6일 양일간 국내외 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 1만4000원으로 확정했다.

수요예측에는 국내외 1756개 기관이 참여했다. 단순 경쟁률은 2068대 1로 총 공모금액은 378억원, 공모가 기준 시가총액은 1101억원 규모다. 참여 기관 가운데 공모가 희망밴드 최상단 가격인 1만3100원을 초과하는 가격을 제시한 기관은 전체의 88.7%에 달했다. 전체 신청물량 가운데 의무보유확약 비중은 25.3%였다.

상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 "대다수 기관투자가가 지아이텍을 친환경 정책에 따라 주목받는 2차전지 및 수소전지 산업과 함께 성장하는 기업으로 꼽았다"며 "원천 기술을 바탕으로 2차전지 및 수소전지 시장 확대에 따라 꾸준한 성장세를 이어 나갈 수 있는 점을 높이 평가한 것 같다"고 설명했다.

1990년 설립한 지아이텍은 자체 보유한 특허 등을 기반으로 설계기술과 제품 제작기술을 갖췄다. 2차전지 및 수소전지 제조의 코팅 공정 필수 제품인 슬롯다이와 디스플레이 생산 공정 중 PR(감광액) 도포의 핵심 제품인 슬릿노즐을 생산한다. 초정밀 연마기술을 기반으로 국내 유일 리페어 사업도 하고 있다. 기술력을 인정받아 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 노스볼트, 삼성디스플레이 등 2차전지 및 디스플레이 고객사를 확보했다.

지아이텍은 이번 공모로 확보한 자금을 ▲연구개발 설비투자 ▲천안 BIT산단 이주 ▲우수 인력 유치 ▲해외 지사 설립 등으로 활용할 계획이다.

이인영 지아이텍 대표는 "상장을 도약의 발판으로 삼아 지속적인 기술개발과 혁신으로 투자자 기대에 부합하는 회사가 될 것"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr