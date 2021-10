공수처, 고발사주 의혹 '최강욱 고발장' 작성 변호사 소환 조사

[아시아경제 김대현 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 '고발 사주' 의혹 관련 조상규 변호사(미래통합당 법률자문위원)를 불러 조사했다.

11일 법조계에 따르면 공수처는 이날 오후 조 변호사를 참고인 신분으로 소환해 최강욱 열린민주당 대표 등을 고발하는 고발장을 작성한 경위 등을 조사했다. 공수처는 지난 6일 조 변호사의 사무실을 압수수색했고, 조 변호사는 공수처가 확보한 휴대전화 등 압수물의 디지털 포렌식도 참관했다.

조 변호사는 지난해 8월 최 대표에 대한 고발을 담당했다. 이 고발장은 지난해 4월8일 국민의힘 김웅 의원이 최초 제보자 조성은 씨에게 텔레그램으로 보낸 '손준성 보냄' 고발장과 유사해 논란이 발생했다.

공수처는 '4월8일 고발장'이 손준성 대구고검 인권보호관(당시 대검 수사정보정책관)과 김 의원, 조씨를 거쳐 당시 법률지원단장이던 정점식 국민의힘 의원을 통해 조 변호사에게 전달돼 실제로 8월 고발이 이뤄졌다고 의심 중이다.

이 고발로 최 대표는 지난해 총선을 앞두고 "조국 전 법무부 장관 아들이 실제로 인턴을 했다"고 발언한 혐의로 1심에서 공직선거법 위반 혐의가 인정돼 벌금 80만원을 선고받았다.

조 변호사는 "당에서 받은 내용은 김 의원이 전달했다는 초안과는 다르다"는 기존 입장을 고수하는 것으로 전해졌다.

공수처는 이르면 이번 주 김웅 의원을 피의자 신분으로 소환할 방침이다. 김 의원은 지난해 4월 조씨와 텔레그램 메신저를 주고받으며 손 검사로부터 받은 여권 인사들에 대한 고발장을 건네줬다는 의혹을 받고 있다

