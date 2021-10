[세종=아시아경제 문채석 기자]

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 11일(현지시간) 미국 국적인 데이비드 카드, 조슈아 앵그리스트, 휘도 임벤스를 2021년 노벨경제학상 수상자로 선정했다고 발표했다.

