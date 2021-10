[포토] 이낙연 캠프, 이의신청서 접수

[아시아경제 윤동주 기자] 최인호 더불어민주당 이낙연 캠프 종합상황본부장과 고재경 상황실 부실장, 서누리 대변인이 11일 서울 여의도 중앙당사 선관위의 당 대선후보 결정 건에 대한 이의신청서 접수를 하고 있다. 이 후보측은 당헌·당규를 제대로 적용하면 이재명 후보의 득표율은 49.32%이며 과반에 미달한 것"이라며 "따라서 당헌·당규에 따라 결선투표가 반드시 진행돼 한다"고 주장하고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr