[포토] 이낙연 지지자들, “사사오입 철회하라”

[아시아경제 윤동주 기자] 이낙연 더불어민주당 경선 후보 지지자들이 11일 서울 여의도 더불어민주당 당사 앞에서 대선 후보 경선 무표효 처리 이의제기와 관련한 기자회견을 갖고 있다. 이 후보 지지자들은 이번 경선 투표를 이승만정부 때의 ‘사사오입’ 사건에 비유하며 강력 반발, “(무효표) 사사오입을 철회하라” “송영길 대표는 사퇴하라”는 구호를 외치며 결선투표를 촉구했다.

