김정은 "주민 의식주 해결" 강조‥당 창건일에 첫 기념강연

[아시아경제 박소연 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 당 창건 76주년을 맞아 첫 기념강연을 통해 향후 5년간 주민 의식주 문제를 해결하겠다는 입장을 밝혔다.

조선중앙통신은 11일 "김정은 동지께서 10월 10일 조선노동당 창건 76돌 기념강연회에서 강령적인 연설 '사회주의 건설의 새로운 발전기에 맞게 당 사업을 더욱 개선 강화하자'를 하시었다"라고 보도했다.

통신은 김 총비서가 강연에서 "당 제8차대회가 설정한 5개년계획기간을 나라의 경제를 추켜세우고 인민들의 식의주문제를 해결하는데서 효과적인 5년, 세월을 앞당겨 강산을 또 한번 크게 변모시키는 대변혁의 5년으로 되게 하고, 다음단계의 거창한 작전을 연속적으로 전개해 세계가 부러워하는 사회주의강국을 일떠세우려는 우리 당의 결심과 의지"에 대해 재천명했다고 전했다.

덧붙여 중앙부터 지방까지 당 간부들이 일을 잘하면 "우리의 전진은 지금보다 몇배나 더 빨라지고 우리 인민들이 고대하는 더 좋은 내일도 그만큼 앞당겨지게 될 것"이라고 언급했다.

김 총비서는 또 간부들이 주민의 이익을 침해하거나 주민들을 함부로 대해서는 안된다며 간부들의 일탈행위로 생기는 민심 이반을 경계했다.

