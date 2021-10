日언론, 韓여당 대선후보 선출 이재명 "일본 추월" 발언 주목

[아시아경제 김수환 기자] 일본 언론은 10일 더불어민주당 대통령 선거 후보로 이재명 경기도지사가 선출된 소식을 전하면서 이 지사가 연설에서 "일본을 추월"한다는 발언한 것에 주목했다.

이 지사는 민주당 대선 후보로 선출된 뒤 감사 연설을 통해 "기후 위기와 기술혁명, 세계적 감염병에 가장 잘 대응한 나라 대한민국, 그래서 일본을 추월하고, 선진국을 따라잡고, 마침내 세계를 선도하는 나라, 그런 대한민국을 만들겠다"고 밝혔다.

아사히신문, 니혼게이자이신문, 산케이신문은 온라인 관련 기사의 제목에서 "일본을 추월"한다는 이 지사의 발언을 보도했다.

아사히는 이 지사가 일본을 추월하고 선진국을 따라잡아 세계를 선도하는 대한민국을 만들겠다는 포부를 밝혔다고 관련 기사를 통해 전했다.

우익 성향의 산케이는 이 지사의 이런 연설 내용과 관련해 "일본에 대한 대항 의식을 (대통령 후보 선출 후) 즉시 내비쳤다"고 해석했다.

