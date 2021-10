경선결과 유출 논란에 뒤집힌 野…홍·유 "허위사실 유포자 밝혀라"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선 후보 2차 컷오프 결과가 일부 유출됐다는 의혹과 관련해 당내 여진이 계속 이어지고 있다. 국민의힘 대선 경선 선거관리위원회는 ‘철저히 보안이 유지됐다’고 해명했지만, 유승민 전 의원과 홍준표 의원 등 후보들은 철저한 진상규명 등을 요구하고 나섰다.

9일 유승민 전 의원 캠프는 성명서를 통해 "일부 언론에서 경선 2차 컷오프 순위를 보도하고, 윤석열 캠프 인사가 방송에서 한 4% 언급에 대해 ‘수치도 틀렸고, 선관위와 여론조사기관은 철저히 보안유지하고 있다’고 밝혔다"며 "당 선관위 발표에 따르면 경선 결과 유출은 되지 않았다는 것"이라고 정리했다.

이와 관련해 유 전 의원 캠프는 "순위를 보도한 언론사가 근거 없는 가짜뉴스를 보도했다는 것이고, 윤석열 후보 측의 김경진 특보가 말한 "결과는 여의도연구원 몇 몇 핵심 관계자, 정홍원 위원장 정도 아는데, 저도 전해 들은 게 있다. 4% 앞선 걸로 들었다. 당원에서는 2배 이상 전폭적인 지지 받은 것으로" 발언 또한 허위사실을 유포한 것"이라고 규정했다.

이와 관련해 선관위를 성대로 "어떤 경로로든 유출이 있었던 건 아닌지 철저히 확인했다면 언론사의 허위사실 유포 책임을 엄중히 물어 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 즉각 조치하라"고 요구했다. 이어 "김 전 의원은 ‘4%’ 정보를 어디서 구했는지 밝히라"며 "김 전 의원이 출처를 밝히지 못한다면 윤석열 캠프도 허위사실 유포 집단과 한 몸일 수밖에 없다"고 주장했다. 아울러 "앞으로 공정하고 정확한 경선 과정이 담보되도록 원희룡 윤석열 홍준표 세 후보들도 위 진상규명에 적극 동참해야 한다"고 당부했다.

아울러 "당 선관위가 지금처럼 미온적인 태도를 유지한다면 이는 선관위가 특정 후보를 비호하고 있다고 스스로 인정하는 셈이 될 것"이라고 경고했다.

홍 의원 캠프 역시 철저한 진상규명과 보완대책 마련을 요구했다.

홍 의원은 "책임당원 투표에서 특정 캠프 주자가 경쟁 후보 보다 두 배의 득표율을 얻었다는 주장’과 ‘후보자 간 격차가 4% 차이라는 특정 언론에 공표된 근거’ 등을 모두 조사해 발설 책임자를 밝히라"며 "감시단은 발설 책임자에게 응분의 책임을 물어야 할 것"이라고 요구했다.

이어 "여론조사 및 투표 결과 취합 시, 그리고 경선 결과 개봉 시 후보 대리인 참관 등 경선 결과에 대한 공정성 시비를 막기 위한 조치를 조속히 마련하라"라며 "거짓 주장들이 난무하는 상황을 방치하는 경선 관리는 국민의힘 정권교체 원팀을 저해하는 엄청난 후폭풍을 몰고 올 것"이라고 지적했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr