김기현, 검찰에 "이재명 방탄수호단…형사상 직무유기죄다"

[아시아경제 권서영 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 대장동 개발 특혜 의혹을 수사 중인 검찰을 향해 확실한 수사를 요구하고 나섰다.

오늘(9일) 김 원내대표는 자신의 페이스북에 '국민 신뢰 잃은 검·경 수사, 형사상 직무유기죄로 고발! 특검은 반드시 관철해낼 것!'이라는 제목의 글을 올렸다. 이어 더불어민주당 대권주자 이재명 경기지사에 관해 "이 지사의 '방탄수호단'을 자처하고 나선 듯한 검찰의 행태에 대해 강력한 경고를 하지 않을 수 없다"고 말했다.

김 원내대표는 "단군 이래 최대의 부동산 개발 민관 합작 권력형 부패 사건인 대장동 '이재명 게이트'에 대해 검찰은 지금 수사를 하는 것인가, 장난질을 치는 것인가"라며 "이건 실체와 진실을 밝히는 수사가 아니라 이를 덮는 은폐 공작이다"라고 설명했다. 또한 "범인은 증거를 숨기기 마련이기에 검찰에 압수 수색의 권한을 부여하는 것"이라며 "검찰은 여태 성남시청과 경기도청에 대한 압수 수색을 전혀 하지 않고 있다", "이것은 단순 태만을 넘어 형사상의 직무유기죄에 해당한다"라고 비판했다.

이어 김 원내대표는 대장동 개발 사업의 핵심 인물인 우동규 전 성남 도시개발공사 본부장에 관해 언급하며 "(검찰은) 우 전 본부장에 대한 검찰의 압수수색 당시 창밖으로 던져졌다던 휴대폰에 관하여도 검찰은 거짓말을 했다"라고 주장했다. 그는 "마음만 먹으면 금방 찾아낼 수 있는 휴대폰을 확보할 의지조차 없었던 검찰은 당초부터 휴대폰을 찾아낼 생각이 없었던 것으로 볼 수밖에 없다"라며 "그게 아니라면 그동안 왜 휴대폰을 찾지 못했는지, 휴대폰을 찾기 위해 어떤 노력을 했는지 상세히 밝혀야 할 것"이라고 덧붙였다.

김 원내대표는 "성남시청의 비서진과 담당 직원이 쓰던 각 컴퓨터 및 업무일지, 성남시청의 관계 서류 일체와 문서수발대장뿐 아니라 이 지사, 김현지, 정진상의 컴퓨터, 업무일지, 자택과 사무실 및 휴대폰 등에 대한 압수 수색을 신속하게 해야 한다"라고 촉구했다. 이어 "우 전 본부장에 대한 구속 수사 만기가 얼마 남지 않았다"라며 "검찰이 계속 미적거리며 권력의 눈치를 본다면 여러 죄책을 물어 검찰 지휘부와 수사진을 직무유기죄로 공수처에 형사 고발할 것"이라고 목소리를 높였다.

그는 글의 말미에서 "저희 국민의힘은 권력의 주구 노릇에 급급한 검찰과 경찰을 대신해 지금 당장이라도 여야·지위고하를 막론하고 철저하고 엄정한 수사를 할 특검을 끝까지 관철해낼 것"이라고 강조했다. 이어 김 원내대표는 "그것이 정의이기 때문"이라며 "특검을 거부하는 자가 바로 범인이다"라고 글을 마무리했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr