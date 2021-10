이재명 “더 낮은 자세로 최선 다할 것”..경기 경선 59.29% 본선 ‘직행’ 청신호(종합)

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 9일 자신의 '정치적 고향'인 경기지역 경선에서 60% 득표에 육박하는 과반 압승(59.29%)을 거뒀다.

민주당 경선은 오는 10일 서울지역 및 3차 국민·일반당원 선거인단 투표만을 남겨둔 가운데, 이 후보는 결선투표 없는 본선 직행 '9부 능선'을 넘었다는 평가다. 이 후보는 이날 경기 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 경기지역 경선 투표 결과 유효투표수 9만5841표 중 5만6820표(59.29%)를 얻어 1위를 차지했다. 이낙연 후보는 2만9248표(30.52%)를 얻어 2위를 기록했다.

이재명 후보의 경선 누적 득표율은 55.29%로 2위 이낙연 후보(33.99%)와의 격차가 더 벌어졌다.

이 후보는 합동연설회 후 기자들에게 “(내일 서울 경선도) 더 낮은 자세로 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 대장동 특혜 의혹과 관련해서는 “일부 소수의 정치인들이나 가짜뉴스, 여론왜곡을 시도하는 일부 세력에 의해 정치가 되는 것이 아니다”면서 “국민은 언제나 1억개의 눈과 귀 5000만개의 입으로 듣고 소통하는 존재기 때문에 훨씬 더 공리적으로 판단할 것”이라고 했다.

경선 직후 원팀 체제에 대해서는 “우리는 1인 경기를 하는게 아니고 집단 경기를 하는 팀원들이기 때문에 포지션이 정해지면 우리팀의 승리를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

이낙연 후보는 “저를 지지해주신 분들께 감사드린다. 지지하지 않으신 분들의 뜻도 깊게 새기고 있다”며 “제게 허락된 마지막 순간까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr