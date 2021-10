홍준표, 이재명·윤석열에 "범죄자끼리 붙는 대선, 어처구니없다"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자 홍준표 의원이 당내 경쟁자인 윤석열 전 검찰총장과 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기지사를 동시에 비판했다.

9일 홍 의원은 대구 팔공산의 동화사를 방문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "여당의 주요 후보는 대장동 비리의 주범으로 지금 조사받아야 하고 야당 주요 후보도 장모와 부인, 본인 전부 조사를 해서 감옥에 가야 할 그런 범죄 공동체가 됐다"라고 주장했다. 이는 각각 이 지사와 윤 전 총장을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

홍 의원은 "이래서 어떻게 대통령 선거를 치르려 할 수 있겠나"라며 "이건 범죄 대선이 되는 거다. 범죄자들끼리 붙는 것이 옳은 대선이냐"라고 반문했다. 이어 "26년 정치하면서 참 기가 막힐 일을 겪는다"라며 "그렇게 대통령이 돼 본들 국민들이 따르겠나"라고 지적했다.

또 홍 의원은 "수사를 받는 사람들이 대통령 선거에 나와서 여야의 주요 후보가 되어 있다는 것 자체가 어처구니없는 일"이라고 설명했다. 그는 "(이 지사는) 대장동 비리의 주범으로 몰려도 큰소리치고, (윤 전 총장은) 고발 사주 사건에 부인의 주가 조작 사건이 있어도 후보를 하겠다고 돌아다닌다"라며 "황당한 대선을 치르고 있다"라고 말했다.

이날 홍 의원은 2차 예비경선 후보별 득표율의 유출 의혹과 관련해서도 언급했다. 홍 의원은 "(득표율) 공개를 안 하기로 했다면 일방적으로 이야기가 떠도는 것은 옳지 않으며 그렇게 돼서도 안 된다"라고 했다. 또한 "경선관리위에서 자기들 주장을 하는 사람들을 조사해서 다시는 그런 짓을 하지 못하도록 해야 한다"라며 "3차 경선에서도 똑같은 억지 주장을 하면 경선 불복의 사유가 될 수도 있을 텐데 그건 안 된다"라고 강조했다.

