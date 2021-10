블랙핑크 리사 '머니', 영국 오피셜 차트 진입…K팝 여가수 최초

[아시아경제 임혜선 기자] 그룹 블랙핑크 리사의 데뷔 싱글에 수록된 '머니'(MONEY)가 미국 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 꼽히는 영국 오피셜 차트에서 81위에 올랐다.

오피셜 차트가 8일(현지시간) 공개한 최신 싱글 차트에 따르면 리사 싱글 1집 '라리사'(LALISA) 수록곡 '머니'는 발매 4주 만에 81위로 진입했다. 한국 여성 가수의 앨범 수록곡이 이 차트에 이름을 올린 것은 이번이 처음이다. 리사는 앞서 발매 첫 주에 타이틀곡 '라리사'로도 오피셜 싱글 차트 68위에 오른 바 있다.

유튜브에 게재된 '머니' 퍼포먼스 영상은 공개 15일 만인 이날 조회수 1억 건을 돌파했다.

일부 사용자들은 이 곡 가사가 세계적으로 히트한 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 내용과 비슷한 점에 착안해 두 콘텐츠를 접목한 영상을 선보이기도 했다. '라리사' 피지컬 앨범은 첫 주에만 73만 장이 팔렸다. 타이틀곡 '라리사' 뮤직비디오는 8일 기네스월드레코드로부터 '24시간 동안 가장 많이 본 솔로 아티스트의 유튜브 영상'으로 공인 받았다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr