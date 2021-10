미·중 통상분야 고위급 화상통화…양국 무역합의 이행 논의

[아시아경제 공병선 기자] 미국과 중국의 통상분야 고위급 대표들이 화상통화를 통해 양국 무역합의 이행 상황 등을 논의했다.

9일 중국 관영매체 신화통신은 류허 중국 부총리와 캐서린 타이미국 무역대표부(USTR) 대표가 화상통화를 했다고 전했다.

양측은 미·중 간 무역 교류 협력 강화에 대한 의견을 교환하며 각자의 관심사에 대한 입장을 밝혔다. 아울러 협상을 통해 이를 해결해나가기로 합의했으며 평등과 상호존중의 태도에 따라 소통을 지속하고 양국 무역 관계의 건강한 발전과 세계 경제의 회복을 위해 좋은 조건을 만들기로 했다. 중국 측은 이날 추가관세 및 제재 철회에 대해 교섭했고 중국의 경제발전모델과 산업정책 등과 관련한 자국의 입장도 전했다.

이날 통화는 조 바이든 미국 행정부가 지난 4일(현지시간) 도널드 트럼프 전 행정부 시절 고율관세 유지와 1단계 무역합의 준수를 골자로 하는 대중 통상전략을 공개한 후 이뤄졌다. 당시 타이 대표는 1단계 합의 이행의 필요성을 강조하고 중국에 이에 대한 준수를 촉구하면서 관련 협의를 진행하겠다고 밝혔다.

지난해 1월 미·중은 1단계 무역합의를 체결했다. 무역합의에 따라 중국은 2020~2021년 동안 미국 제품과 서비스를 2017년 대비 2000억달러(약 239조2000억원) 추가 구매하기로 했다.

