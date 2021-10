화이자 백신, 접종 2개월 후 효과 '뚝' 떨어진다

[아시아경제 황수미 기자] 화이자 코로나19 백신의 감염 예방 효과가 6개월보다 더 짧을 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

지난 6일(현지 시각) CNN은 미 의학 전문지 뉴잉글랜드 저널 오브 메디신(NEJM) 최신판에 실린 연구 결과를 인용해 화이자 백신 2회 접종 완료 후 2개월이 지나면 면역 효과가 빠른 속도로 떨어진다며 이같이 전했다.

NEJM에 따르면 이스라엘과 카타르에서는 보건의료인력 4800여 명을 대상으로 연구를 진행했다. 이 연구에서 접종 후 두 달이 지나자 이들의 항체 수준이 급격히 떨어진 것으로 조사됐다.

연구진은 1차 접종 후 급속히 면역력이 올라가기 시작해 2차 접종을 마치고 한 달 뒤 항체가 정점에 달했지만 이후 면역력이 감소하기 시작했다고 보고했다.

특히 65세 이상의 남성과 면역력이 저하된 대상자에서 경향이 두드러졌다. 또 코로나19에 감염된 후 백신을 접종한 경우, 백신만 접종했을 때보다 항체 형성이 더욱 강하게 이뤄진 것으로 확인됐다.

연구를 담당한 길리 레게브 요차이 박사는 연구 결과와 관련해 "면역력 감소는 접종 4개월 이후 빨라졌으며, 이후 항체가 20% 수준으로 떨어졌다"며 "다만 그러나 입원과 사망을 예방하는 효과는 90%대로 여전히 높았다"고 전했다.

면역효과가 감소하는 이유에 대해선 "접종을 마친 사람들이 접종하지 않은 사람들보다 사회적 접촉이 많고 안전수칙을 덜 지키기 때문일 것"이라고 추정하면서 "(이런 활동성이) 생물학적 효과보다 백신의 효과를 더 떨어트린다는 설명이 가능하다"고 했다.

한편 앞서 화이자 측도 2차 접종 뒤 몇 달이 지나면 면역효과가 떨어지기 시작한다는 지적에 대해 인정한 바 있다. 또 미 식품의약국(FDA)로부터 접종 완료 뒤 6개월이 지난 사람에 대한 3회차 백신 추가접종(부스터샷)을 승인받았다.

