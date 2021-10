전력난 직면 중국, 전기요금 인상 허용

[아시아경제 공병선 기자] 심각한 전력난에 직면한 중국이 전력 공급을 확대하기 위해 전기요금 인상을 허용했다.

8일 중국 인민일보에 따르면 중국 국무원은 리커창 총리 주재 회의에서 석탄발전 전기요금이 기준선에서 최대 20% 올릴 수 있도록 허용하는 방안을 결정했다. 현재까지는 기준선에서 10~15%만 전기요금 인상이 가능했다.

중국 전문가들은 정부가 전력난을 해결하기 위해 전기요금 인상에 나설 것이라고 예상했다. 이미 광둥성은 이달부터 피크타임 산업용 전기료를 25% 올렸다. 다만 국무원은 에너지 집약 산업은 20% 인상 상한 제약을 받지 않을 것이라고 밝혔다.

최근 중국은 공장부터 가정까지 전력난에 시달렸다. 국무원은 국제시장에서 에너지 가격이 대폭 상승하면서 중국 내 전력과 석탄 공급이 제한됐고 정상적인 경제생활과 주민 생활에 영향을 미쳤다고 설명했다. 아울러 올 겨울과 내년 봄 전력과 석탄 공급 압력도 크다고 덧붙였다.

국무원은 전력 수요 보장을 위해 석탄발전업체에 대한 세금 유예 혜택과 금융 지원을 요구했으며 석탄 광산의 생산량 증대를 주문했다. 또한 고비사막의 대형 풍력·태양광 발전 시설의 건설에도 박차를 가해야 한다고 촉구했다. 다만 일률적으로 공장 가동을 중단시키거나 ‘운동식’으로 석탄 생산과 사용을 줄이는 것은 바로잡아야 한다고 말했다.

