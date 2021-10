유니세프, WHO에 이어 북한에 보건·영양물자 반입

북한, 코로나19 사태 이후 국경 걸어 잠가

[아시아경제 공병선 기자] 세계보건기구(WHO)에 이어 유엔아동기구(UNICEF·유니세프)도 북한에 보건 관련 물자를 전달했다.

9일 미국 자유아시아방송(RFA)은 유니세프 대변인이 대북지원 물자 동향에 대한 질문에 “일부 제한적인 보건 및 영양 물자가 최근 몇 주간 북한에 운송됐다”며 “이는 어린이 영양실조 및 결핵 치료 관련 물자”라고 답했다고 보도했다. 다만 어떤 경로와 방식으로 운송했는지는 설명하지 않았다.

이어 유니세프 대변인은 “이번 운송이 정기적인 공급의 시작이 되길 바란다”며 지난달에 북한에 들어간 보건 물자에 대해선 “북한이 긴급하게 필요로 했던 물자의 일부일 뿐”이라고 말했다.

최근 WHO도 1년여 만에 코로나19 관련 물품을 북한에 전달했다. 에드윈 살바도르 WHO 평양사무소장은 장갑·마스크·진단시약 등 코로나19 관련 물품을 선박을 통해 북한 남포항에 반입돼 격리 조치돼 있다고 밝혔다.

살바도르 사무소장은 “몇 달 전 북한 보건성이 일부 물품을 중국 다롄항을 거쳐 북한으로 수송하는 것을 허용한다고 알렸다”며 “이는 북한으로 의약품과 물품을 들여오도록 허가한 북한 당국의 첫 연락”이라고 설명했다.

북한은 지난해 초 코로나19 사태가 시작되자 국경을 걸어 잠갔다. 중국과의 무역도 단절했으며 긴급 의약품 등 대북지원 물품의 반입도 허용하지 않았다. 이에 국제기구·단체의 지원 물품은 다롄항에 대부분 묶여있었다.

전날 통일부는 정례브리핑에서 “최근 북·중 해상통로를 통해서 일부 물자는 전달되는 동향이 보인다”면서도 “현재까지 신의주·단둥의 육로 물류 재개는 구체적 변화가 확인되지 않고 있다”고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr