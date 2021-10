美 CDC 자문기구, 오는 20~21일 모더나·얀센 백신 부스터샷 논의

11월 2~3일엔 화이자 백신의 5~11세 어린이 대상 접종 여부 논의 예정

[아시아경제 공병선 기자] 미국 질병통제예방센터(CDC)의 자문기구가 제약사 모더나와 얀센의 코로나19 백신 부스터샷을 논의한다.

8일(현지시간) 미 CNN에 따르면 CDC의 자문기구 예방접종자문위원회(ACIP)가 오는 20~21일 회의를 열고 모더나와 얀센의 코로나19 백신의 부스터샷 여부를 논의할 예정이다.

현재 미국은 화이자의 코로나19 백신에 대해서만 부스터샷을 승인한 상황이다. 미 보건당국은 모더나와 얀센의 부스터샷 여부는 임상시험 데이터 확보 및 검토에 시간이 걸린다는 이유로 승인을 연기했다.

ACIP 회의는 미 식품의약국(FDA)의 자문단인 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)의 회의 후 며칠 뒤 열린다. 미국에서 일반인들에게 백신을 접종하려면 FDA의 승인에 이어 CDC의 권고 절차를 밟아야 한다.

ACIP는 오는 11월 2~3일에도 회의를 열고 화이자 코로나19 백신의 5~11세 어린이 대상 백신 접종 여부에 대해서 논의하기로 했다. 앞서 화이자는 코로나19 백신의 5~11세 어린이에게도 맞힐 수 있도록 승인을 신청했다. FDA 자문단은 오는 14~15일 모더나와 얀센의 부스터샷을 검토하고 이어 오는 26일 화이자의 5~11세 어린이용 백신에 대해 논의할 계획이다.

CNN은 10월31일인 할로윈데이 이전까지 11세 미만 어린이에게 백신 접종을 시작하지 않겠다는 의미로 해석했다. 미국의 일부 부모들은 할로윈데이를 앞두고 5~11세 자녀에게 코로나19 백신을 접종할 수 있을 것이라고 기대했지만 이보다 늦어질 것으로 보인다.

