'헥토콘' 스페이스X, 기업가치 120조원

내부자 주식 매각하며 기업가치 1003억달러 평가

2월 대비 33% 상승

세계에서 두 번째로 기업 가치 큰 비상장 스타트업 등극

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 설립한 우주 개발업체 스페이스X가 120조원의 기업가치로 평가받았다. 통상 10억달러 이상의 기업을 뜻하는 유니콘 기업의 100배인 헥토콘 기업이 된 것이다.

CNBC 방송은 8일(현지시간) 스페이스X가 7억5500만달러 규모의 내부자 주식을 기존 주주와 신규 투자자에 매각하면서 기업가치를 1003억달러(약 120조 원)로 평가 받았다고 소식통을 인용해 보도했다. 내부자 중 누가 주식을 매각했는지는 알려지지 않았다.

1주당 매각 가격은 560달러로, 지난 2월 투자 유치 당시 419.99달러(50만 원)에 비해 33%가 올랐다. 스페이스X는 지난 2월에는 740억달러(88조5000억원)으로 평가됐었다.

유니콘은 기업가치 10억 달러 이상 비상장 신생 기업을 뜻하고, 헥토콘은 기업가치 1000억 달러 이상 비공개 스타트업을 의미한다.

소식통은 이번 거래가 기존 발행 주식 매매이며 스페이스X가 신규 자금을 조달한 것이 아니라고 전했다.

시장정보 제공업체 CB 인사이트에 따르면 스페이스X는 동영상 공유업체 틱톡 모회사인 중국의 바이트댄스와 핀테크 업체 스트라이프에 이어 기업가치가 가장 큰 비상장 스타트업 기업이다.

스페이스X는 달과 화성에 사람과 화물을 실어 나를 차세대 우주선 '스타십'을 개발 중이고, 14개국 10만여 명 가입자에게 위성 인터넷 '스타링크' 사업을 추진하면서 연이어 자금을 조달했고 이 과정에서 기업 가치가 지속해서 상승했다.

스페이스X는 최근에는 전문 비행사가 없는 최초의 민간 우주여행에도 성공했다.

