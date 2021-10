[양낙규의 Defence Club]1차 핵실험 15년…北, 핵무기 개발 성공했나

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]1차 핵실험 이후 15주년이 지난 북한이 핵탄두 최소화에 성공했는지 관심이 모아지고 있다. 북한이 핵탄두 탑재가 가능한 순항미사일을 개발했다고 주장하는 가운데 이와 관련한 의견은 아직 분분한 상황이다.

김정은 북한 노동당 총비서는 지난 1월 8차 노동당 대회에서 "중장거리 순항미사일을 비롯한 첨단핵전술무기 개발"을 주문한 바 있다. 대륙간 탄도미사일(ICBM)에 이어 순항미사일에 ‘핵탄두 탑재’가 될 가능성이 크다는 관측이 나오는 이유다.

일단 우리 군은 북한이 ‘기술적으로 가능한 단계’라 판단하고 있다. 서욱 국방부 장관은 최근 대정부질문에서 이태규 국민의당 의원이 ‘북한이 순항미사일에 소형 핵탄두를 장착할 수 있느냐’고 묻자 "한계치에 있는데 가능하다고 판단한다"고 답했다.

순항미사일에 소형 핵탄두를 장착할 수 있다면 위협적인 무기로 돌변한다. 순항미사일은 지상의 이동식발사차량(TEL)이나 해상 함정 등에서 발사되는데 ‘초저고도’로 비행할 수 있다. 지구 곡률에 따른 음영구역이 생겨 특정고도 이하에선 우리 군의 레이더 전파가 닿지 않는다. 목표물 타격시점에 임박에서야 레이더로 탐지할 수 있다는 의미다.

북한의 ICBM 대기권 재진입 기술도 진전된 것으로 평가받는다. 미 보수성향 싱크탱크 헤리티지재단은 ‘2021년 미국 국방력 지수’ 보고서에서 "미국 중앙정보국(CIA)는 북한의 ICBM 재진입 발사체가 미 본토를 목표로 하는 정상궤도로 발사될 경우 적절하게 작동할 것이라 평가했다"고 밝혔다.

ICBM은 대기권을 벗어났다 재진입할 때 최고 마하 20의 속도에 따른 섭씨 6000~7000도의 고열을 견뎌야 제기능을 발휘할 수 있다. 북한은 재진입 기술을 확보했다고 주장해왔지만 한미 당국은 실거리 시험발사가 이뤄지지 않았다는 이유로 판단을 유보하고 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr